00:55
17 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путину поднять свой рейтинг. Отныне в РФ есть платные перекрестки
      Вєсті Кремля
      00:30, сегодня
      Вести.UA: Громкое возвращение Савченко. Ляшко решил подкачаться
      Вєсті.UA
      19:49, 16 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Как парижане приходят в себя от пожара в Нотр-Даме: эксклюзивный комментарий

      28 Читати новину українською
      Как парижане приходят в себя от пожара в Нотр-Даме
      Как парижане приходят в себя от пожара в Нотр-Даме / www.necn.com

      15 апреля весь мир, затаив дыхание, наблюдал за тем, как огонь безжалостно уничтожает известный Собор Парижской Богоматери. Пожарным понадобилось девять часов, чтобы ликвидировать пожар. Как Париж и парижане приходят в себя после страшного события – читайте в эксклюзивном материале 24 канала.

      Как реагируют парижане

      Старшее население хуже переносит это событие, ведь в силу возраста они более уязвимы. Отметила в прямом эфире 24 канала писательница и секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирена Карпа.

      Читайте также: Пожар в соборе Парижской Богоматери: причины и факты трагедии Нотр-Дама

      Она отметила, что в день пожара люди молились и плакали, но на следующий день уже пришли в себя.

      Парижане уже немножко успокоились, их радуют позитивные прогнозы по восстановлению и реставрации Нотр-Дама. К счастью, удалось сохранить культурно ценные вещи,
      – сообщила Ирена.

      Также она добавила, что после ликвидации огня собор выглядит уже не так страшно, как во время пожара. Поэтому, люди постепенно отставляют эмоции и возвращаются к повседневной жизни.

      К слову, всего за сутки удалось собрать 600 миллионов евро для восстановления собора Парижской Богоматери.

      Смотрите видео: как парижане приходят в себя после пожара

      Что известно о трагическом пожаре в Париже

      Вечером, 15 апреля, вспыхнул пожар во всемирно известном соборе Нотр-Дам. Пожарные предположили, что причиной возгорания могут быть реставрационные работы, ведь известно, что сначала загорелся чердак здания, где и происходила реконструкция.

      Пожар в соборе Парижской Богоматери: смотрите видео 24 канала

      Очевидцы убеждают, что загорелись деревянные части лесов. На месте работали несколько бригад пожарных. Работа осложнялась тем, что огонь охватил часть Собора, расположенную на значительной высоте. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за 5 лет.

      О том, какие мировые памятники архитектуры потерял мир из-за пожаров – читайте здесь.
      Об интересных фактах о соборе Парижской Богоматери – читайте здесь.
      О том, как выглядит Нотр-Дам после пожара – читайте здесь.

      blog_ava
      Команды Зеленского и Порошенко подписали соглашение с "Олимпийским" относительно дебатов
      16 апреля
      1455
      Теги: Новости Украины Реконструкция Собор Эммануэль Макрон Новости Франции Пожар в Нотр-Даме Пожар
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Аякс" сенсационно выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов: видео
      сегодня , 00:02 "Аякс" сенсационно выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов: видео
      35
      Главные новости 16 апреля: соглашение о дебатах на "Олимпийском", Савченко и Рубан на свободе
      16 апреля , 22:55 Главные новости 16 апреля: соглашение о дебатах на "Олимпийском", Савченко и Рубан на свободе
      317
      Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      15 апреля , 14:00 Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      Чому ми обожнюємо чи ненавидимо "Гру престолів", – Le Temps
      16 апреля , 22:05 Чому ми обожнюємо чи ненавидимо "Гру престолів", – Le Temps
      Світові Медіа 456
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      16 апреля , 21:14 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 25373
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Как проголосовать гражданам Украины за рубежом: советы от МИД
       23 января , 14:44
      Голкипер Реала не скрывает своего романа с украинской красавицей (ФОТО)
       30 июля 2018 , 21:45
      Словакия – второй соперник Украины в Лиге наций, который обидел Ярмоленко и компанию в отборе к Евро-2016
       8 сентября 2018 , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук