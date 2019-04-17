Как парижане приходят в себя от пожара в Нотр-Даме: эксклюзивный комментарий

15 апреля весь мир, затаив дыхание, наблюдал за тем, как огонь безжалостно уничтожает известный Собор Парижской Богоматери. Пожарным понадобилось девять часов, чтобы ликвидировать пожар. Как Париж и парижане приходят в себя после страшного события – читайте в эксклюзивном материале 24 канала.

Как реагируют парижане

Старшее население хуже переносит это событие, ведь в силу возраста они более уязвимы. Отметила в прямом эфире 24 канала писательница и секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирена Карпа.

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Она отметила, что в день пожара люди молились и плакали, но на следующий день уже пришли в себя.

Парижане уже немножко успокоились, их радуют позитивные прогнозы по восстановлению и реставрации Нотр-Дама. К счастью, удалось сохранить культурно ценные вещи,

– сообщила Ирена.

Также она добавила, что после ликвидации огня собор выглядит уже не так страшно, как во время пожара. Поэтому, люди постепенно отставляют эмоции и возвращаются к повседневной жизни.

К слову, всего за сутки удалось собрать 600 миллионов евро для восстановления собора Парижской Богоматери.

Смотрите видео: как парижане приходят в себя после пожара

Что известно о трагическом пожаре в Париже

Вечером, 15 апреля, вспыхнул пожар во всемирно известном соборе Нотр-Дам. Пожарные предположили, что причиной возгорания могут быть реставрационные работы, ведь известно, что сначала загорелся чердак здания, где и происходила реконструкция.

Пожар в соборе Парижской Богоматери: смотрите видео 24 канала

Очевидцы убеждают, что загорелись деревянные части лесов. На месте работали несколько бригад пожарных. Работа осложнялась тем, что огонь охватил часть Собора, расположенную на значительной высоте. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за 5 лет.

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