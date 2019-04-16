Восстановят ли Собор Парижской Богоматери после пожара

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить поврежденный в пожаре средневековый Собор Парижской Богоматери. Президент с 16 апреля начнет кампанию по сбору средств.

Сейчас семья французских миллиардеров заявила, что уже готова выделить 100 миллионов евро на восстановление исторического храма, пишет CNN.

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Богатой семье принадлежат компании Artemis и Kering (владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent и другие).

Эммануэль Макрон в Twitter написал, что Собор Парижской Богоматери будет возобновлен в ближайшие годы.

Мы восстановим собор все вместе, это, несомненно, часть французской судьбы,

– добавил Макрон.

Он отметил, что с 16 апреля будет запущена национальная система пожертвований, которая будет выходить за пределы границ Франции.

Строительство Собора началось в 1163 году, когда был заложен первый камень, и длилось целых 182 года. Больше интересных фактов о Соборе Парижской Богоматери читайте в нашем материале.

Президент страны назвал пожар "страшной трагедией". Однако, он отметил, что "худшего удалось избежать". Макрон заметил, что фасад собора и две главные башни не рухнули во время пожара.

Cette cathédrale Notre-Dame, nous la rebâtirons. Tous ensemble. C’est une part de notre destin français. Je m’y engage : dès demain une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 квітня 2019 р.

К слову, официально причины возгорания пока не установлены. По предварительной версии, чиновники связывают ее с работами по реконструкции. Сейчас спасателям удалось полностью ликвидировать пожар в Нотр-Даме, пожарные принимают все необходимые меры, чтобы избежать повторного возгорания.

Что известно о Соборе Парижской Богоматери?

Это одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.



К слову, в прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)