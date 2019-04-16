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      Восстановят ли Собор Парижской Богоматери после пожара

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      Восстановят ли Собор Парижской Богоматери после пожара
      Восстановят ли Собор Парижской Богоматери после пожара / Фото из открытых источников

      Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить поврежденный в пожаре средневековый Собор Парижской Богоматери. Президент с 16 апреля начнет кампанию по сбору средств.

      Сейчас семья французских миллиардеров заявила, что уже готова выделить 100 миллионов евро на восстановление исторического храма, пишет CNN.

      Читайте также: Как выглядит Собор Парижской Богоматери после пожара: фото

      Богатой семье принадлежат компании Artemis и Kering (владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent и другие).

      Эммануэль Макрон в Twitter написал, что Собор Парижской Богоматери будет возобновлен в ближайшие годы.

      Мы восстановим собор все вместе, это, несомненно, часть французской судьбы,
      – добавил Макрон.

      Он отметил, что с 16 апреля будет запущена национальная система пожертвований, которая будет выходить за пределы границ Франции.

      Строительство Собора началось в 1163 году, когда был заложен первый камень, и длилось целых 182 года. Больше интересных фактов о Соборе Парижской Богоматери читайте в нашем материале.

      Президент страны назвал пожар "страшной трагедией". Однако, он отметил, что "худшего удалось избежать". Макрон заметил, что фасад собора и две главные башни не рухнули во время пожара.

      К слову, официально причины возгорания пока не установлены. По предварительной версии, чиновники связывают ее с работами по реконструкции. Сейчас спасателям удалось полностью ликвидировать пожар в Нотр-Даме, пожарные принимают все необходимые меры, чтобы избежать повторного возгорания.

      Что известно о Соборе Парижской Богоматери?
      Это одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.

      К слову, в прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

      Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)

       

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      Теги: Чрезвычайное происшествие Деньги Новости Франции Архитектура Пожар Эммануэль Макрон Пожар в Нотр-Даме
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