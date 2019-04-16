08:39
16 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Скільки заробляє дід Путін. Інновації у російських тюрмах
      Вєсті Кремля
      22:48, 15 квітня
      Вєсті.UA: Як Порошенко може скласти конкуренцію Вакарчуку. Чи підтримує Гройсман Зеленського
      Вєсті.UA
      21:07, 15 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чи відновлять Собор Паризької Богоматері після пожежі

      10
      Чи відновлять Собор Паризької Богоматері після пожежі
      Чи відновлять Собор Паризької Богоматері після пожежі / Фото з відкритих джерел

      Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити пошкоджений у пожежі середньовічний Собор Паризької Богоматері. Президент з 16 квітня розпочне кампанію зі збору коштів.

      Наразі сім'я французьких мільярдерів заявила, що уже готова виділити 100 мільйонів євро на відновлення історичного храму, пише CNN.

      Читайте також: Як виглядає Собор Паризької Богоматері після пожежі: фото

      Багатій сім'ї належать компанії Artemis і Kering (володіє брендами Gucci, Yves Saint Laurent та інші).

      Еммануель Макрон у Twitter написав, що Собор Паризької Богоматері буде відновлено у найближчі роки.

      Ми відновимо собор усі разом, це, безсумнівно, частина французької долі,
      – додав Макрон.

      Він зазначив, що з 16 квітня буде запущена національна схема пожертв, яка виходитиме за межі кордонів Франції.

      Будівництво Собору почалось у 1163 році, коли було закладено перший камінь, і тривало аж 182 роки. Більше цікавих фактів про Собор Паризької Богоматері читайте у нашому матеріалі.

      Президент країни назвав пожежу "страшною трагедією". Однак, він зазначив, що "найгіршого вдалося уникнути". Макрон зауважив, що фасад собору та дві головні башти не обвалилися під час пожежі.

      До слова, офіційно причини займання поки не встановлені. За попередньою версією, чиновники пов'язують її з роботами з реконструкції. Наразі рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу у Нотр-Дамі, пожежники вживають усіх необхідних заходів аби уникнути повторного займання.

      Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.

      До слова, торік у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.

      Дивіться відео: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)

       

      blog_ava
      Прогноз погоди на 16 квітня: дощі – у всіх регіонах України, у західних областях – зі снігом
      сьогодні
      1100
      Теги: Пожежа в Нотр-Дамі Новини Франції Пожежа Еммануель Макрон Гроші Архітектура Надзвичайні ситуації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров
      сьогодні , 01:00 Позов проти лікаря, Кабміну та уряду: які судові позови ініціював Роман Насіров
      Тетяна Мартинюк 306
      Цікаві факти про Собор Паризької Богоматері
      15 квітня , 23:32 Цікаві факти про Собор Паризької Богоматері
      2208
      Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      15 квітня , 22:01 Столітня криза, або Україна прийде в Європу – а що там?
      Борис Немировський 1031
      Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
      15 квітня , 21:04 Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
      Женя Котик 600
      Паніотто: Ситуація в країні покращилась, але люди вважають, що все стало гірше
      15 квітня , 20:25 Паніотто: Ситуація в країні покращилась, але люди вважають, що все стало гірше
      Євгенія Мазур 1736
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук