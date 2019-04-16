Чи відновлять Собор Паризької Богоматері після пожежі

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити пошкоджений у пожежі середньовічний Собор Паризької Богоматері. Президент з 16 квітня розпочне кампанію зі збору коштів.

Наразі сім'я французьких мільярдерів заявила, що уже готова виділити 100 мільйонів євро на відновлення історичного храму, пише CNN.

Читайте також: Як виглядає Собор Паризької Богоматері після пожежі: фото

Багатій сім'ї належать компанії Artemis і Kering (володіє брендами Gucci, Yves Saint Laurent та інші).

Еммануель Макрон у Twitter написав, що Собор Паризької Богоматері буде відновлено у найближчі роки.

Ми відновимо собор усі разом, це, безсумнівно, частина французької долі,

– додав Макрон.

Він зазначив, що з 16 квітня буде запущена національна схема пожертв, яка виходитиме за межі кордонів Франції.

Будівництво Собору почалось у 1163 році, коли було закладено перший камінь, і тривало аж 182 роки. Більше цікавих фактів про Собор Паризької Богоматері читайте у нашому матеріалі.

Президент країни назвав пожежу "страшною трагедією". Однак, він зазначив, що "найгіршого вдалося уникнути". Макрон зауважив, що фасад собору та дві головні башти не обвалилися під час пожежі.

Cette cathédrale Notre-Dame, nous la rebâtirons. Tous ensemble. C’est une part de notre destin français. Je m’y engage : dès demain une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 квітня 2019 р.

До слова, офіційно причини займання поки не встановлені. За попередньою версією, чиновники пов'язують її з роботами з реконструкції. Наразі рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу у Нотр-Дамі, пожежники вживають усіх необхідних заходів аби уникнути повторного займання.

Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.



До слова, торік у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.

Дивіться відео: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)