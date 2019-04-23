Альпинисты накрывают Нотр-Дам брезентом, чтобы защитить от дождя: фото

Собор Парижской Богоматери, который сильно пострадал от масштабного пожара, пока накрывают брезентом. Делает это группа альпинистов для того, чтобы защитить сооружение с сгоревшей крышей от дождя.

Так, накрытие позволит защитить внутреннюю отделку и опорные конструкции храма от дождя. Осадки же, по прогнозам местных метеорологов, могут начаться в Париже уже вечером 23 апреля и продлиться до 25 апреля. Об этом со ссылкой на местные СМИ передает "Интерфакс".

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Занимаются этими работами 25 промышленных альпинистов.

Правда, брезентом Собор Парижской Богоматери накроют только на некоторое время. Впоследствии над храмом должны построить более прочную конструкцию. Ей уже даже дали название – "большой зонт". Похожую конструкцию французские реставраторы уже использовали в 2014-2015 годах во время работ в Пантеоне в Париже.

А некоторые части храма покрывают также специальной сеткой.





Роботы перед реставрацией Нотр-Дам де Пари

Что известно о пожаре в Нотр-Дам де Пари?

Он вспыхнул вечером 15 апреля. Загорелись леса вблизи крыши Собора. От сильного огня упал готический шпиль храма, частично провалилась крыша здания, были уничтожены часы, а также сильно пострадали витражи. Причиной пожара, по словам криминалистов, стала проблема с электричеством.

Зато спасти удалось часть святынь: терновый венец Иисуса Христа, тунику святого Людовика и несколько картин.

Пожар ликвидировали вплоть до утра 16 апреля. Его сложность заключалась в том, что огнем была охвачена часть Собора, которая располагается на большой высоте. Кроме того, для тушения пожарные не могли применить авиацию, поскольку в таком случае конструкция собора рухнула бы полностью.



Альпинисты пытаются накрыть Нотр-Дам де Пари брезентом