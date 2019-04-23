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      Альпинисты накрывают Нотр-Дам брезентом, чтобы защитить от дождя: фото

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      Обгоревший Собор Парижской Богоматери, вид сверху
      Обгоревший Собор Парижской Богоматери, вид сверху / Фото из открытых источников

      Собор Парижской Богоматери, который сильно пострадал от масштабного пожара, пока накрывают брезентом. Делает это группа альпинистов для того, чтобы защитить сооружение с сгоревшей крышей от дождя.

      Так, накрытие позволит защитить внутреннюю отделку и опорные конструкции храма от дождя. Осадки же, по прогнозам местных метеорологов, могут начаться в Париже уже вечером 23 апреля и продлиться до 25 апреля. Об этом со ссылкой на местные СМИ передает "Интерфакс".

      Читайте также: Пожар в Нотр-Даме: еще три элемента собора могут обвалиться

      Занимаются этими работами 25 промышленных альпинистов.

      Правда, брезентом Собор Парижской Богоматери накроют только на некоторое время. Впоследствии над храмом должны построить более прочную конструкцию. Ей уже даже дали название – "большой зонт". Похожую конструкцию французские реставраторы уже использовали в 2014-2015 годах во время работ в Пантеоне в Париже.

      А некоторые части храма покрывают также специальной сеткой.



      Роботы перед реставрацией Нотр-Дам де Пари

      Что известно о пожаре в Нотр-Дам де Пари?

      Он вспыхнул вечером 15 апреля. Загорелись леса вблизи крыши Собора. От сильного огня упал готический шпиль храма, частично провалилась крыша здания, были уничтожены часы, а также сильно пострадали витражи. Причиной пожара, по словам криминалистов, стала проблема с электричеством.

      Зато спасти удалось часть святынь: терновый венец Иисуса Христа, тунику святого Людовика и несколько картин.

      Пожар ликвидировали вплоть до утра 16 апреля. Его сложность заключалась в том, что огнем была охвачена часть Собора, которая располагается на большой высоте. Кроме того, для тушения пожарные не могли применить авиацию, поскольку в таком случае конструкция собора рухнула бы полностью.

      собор паризької богоматері накривають альпіністи
      Альпинисты пытаются накрыть Нотр-Дам де Пари брезентом

      мАСШТАБНЫЙ ПОЖАР ВНОТЕР-ДАМ ДЕ ПАРИ:  ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Франции Реконструкция Архитектура Пожар в Нотр-Даме
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