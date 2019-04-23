19:53
23 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробить риболовлю платною. Навіщо Маск заговорив російською
      Вєсті Кремля
      23:23, 22 квітня
      Вєсті.UA: Кого підтримує Ляшко. Вітаннячка з Ростову
      Вєсті.UA
      20:50, 22 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Альпіністи накривають Нотр-Дам брезентом, щоб захистити від дощу: фото

      83 Читать новость на русском
      Обгорілий Собор Паризької Богоматері, вигляд зверху
      Обгорілий Собор Паризької Богоматері, вигляд зверху / фото з відкритих джерел

      Собор Паризької Богоматері, який сильно постраждав від масштабної пожежі, наразі накривають брезентом. Робить це група альпіністів для того, щоб захистити споруду із проламаним накриттям від дощу.

      Так, накриття дозволить захистити внутрішнє оздоблення і опорні конструкції храму від дощу. Опади ж, за прогнозами місцевих метеорологів, можуть розпочатися у Парижі вже ввечері 23 квітня і продовжитися до 25 квітня. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ передає "Інтерфакс".

      Читайте також: Пожежа у Нотр-Дамі: ще три елементи собору можуть обвалитися

      Займаються цими роботами аж 25 промислових альпіністів.

      Щоправда, брезентом Собор Паризької Богоматері накриють лише на деякий час. Згодом над храмом мають звести більш міцну конструкцію. Їй вже навіть дали назву – "велика парасоля". Схожу конструкцію французькі реставратори вже використовували в 2014 – 2015 роках під час робіт у Пантеоні в Парижі.

      А деякі частини храму вкривають також спеціальною сіткою.



      Роботи перед реставрацією Нотр-Дам де Парі

      Що відомо про пожежу у Нотр-Дам де Парі?

      Вона спалахнула ввечері 15 квітня. Зайнялось риштування поблизу даху Собору. Від сильного вогню впав готичний шпиль храму, частково провалився дах будівлі, був знищений годинник, а також сильно постраждали вітражі. Причиною пожежі, за словами криміналістів, стала проблема з електрикою.

      Натомість врятувати вдалося частину святинь: терновий вінець Ісуса Христа, туніку святого Людовіка та декілька картин.

      Пожежу ліквідували аж вранці 16 квітня. Її складність полягала в тому, що вогнем було охоплено частину Собору, яка розташовується на великій висоті. Крім того, для гасіння пожежники не мали змоги застосувати авіацію, оскільки у такому разі конструкція собору могла завалитися повністю.

      собор паризької богоматері накривають альпіністи

      Альпіністи намагаються накрити Нотр-Дам де Парі брезентом

      Масштабна пожежа у Нотр-Дам де Парі: хроніка останніх подій
      blog_ava
      Страви на Великдень: 11 оригінальних рецептів з фото
      сьогодні
      16609
      Теги: Новини Франції Пожежа в Нотр-Дамі Архітектура Реконструкція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Синютка, Москаль, Савченко – хто наступний з голів ОДА піде у відставку
      сьогодні , 19:25 Синютка, Москаль, Савченко – хто наступний з голів ОДА піде у відставку
      Ірина Поліщук 409
      Чи впливає Росія на ціни на бензин в Україні і до чого тут Медведчук
      сьогодні , 18:40 Чи впливає Росія на ціни на бензин в Україні і до чого тут Медведчук
      Євгенія Мазур 737
      Украина упорно хочет чуда, или Почему избиратели проголосовали за Зеленского
      сьогодні , 18:30 Украина упорно хочет чуда, или Почему избиратели проголосовали за Зеленского
      Павло Казарін 505
      Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      сьогодні , 10:30 Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      818
      Порятунок Луценка: генпрокурор біжить від Порошенка?
      сьогодні , 18:01 Порятунок Луценка: генпрокурор біжить від Порошенка?
      Інна Жолобович 3484
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук