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      Бджоли, що жили в Нотр-Дамі, вижили під час пожежі

      88 Читать новость на русском
      Вціліло близько 180 тисяч бджіл
      Вціліло близько 180 тисяч бджіл / beeopic

      Тисячі бджіл, що жили під дахом собору Нотр-Дам, залишилися живі і практично не постраждали під час пожежі.

      Як зазначив один з наглядачів собору у своєму Instagram, пожежа не зачепила вулики, оскільки вони перебували на нижній частині даху, що прикриває перший поверх будівлі, приблизно в 30 метрах від основного місця загоряння.

      Читайте також: Пожежа у Нотр-Дамі: ще три елементи собору можуть обвалитися

      Це справжнє диво, що практично вся популяція вціліла, незважаючи на високу температуру і охопленої поблизу вогонь,
      – сказав доглядач у коментарі The Guardian.

      Один із представників собору повідомив, що бачив, як бджоли поверталися до своїх вуликів після того, як вогонь було загашено.

      На одному з дахів собору довгі роки розташовувалося три вулики, за якими доглядали служителі Нотр-Дама. У кожному з них знаходилося до 60 тисяч особин, загалом це близько 180 тисяч бджіл.

      Про те, які світові пам'ятки архітектури втратив світ через пожежі – читайте тут.
      Про цікаві факти про Собор Паризької Богоматері – читайте тут.
      Про те, як виглядає Нотр-Дам після пожежі – читайте тут.

      Що трапилось із Собором Паризької Богоматері?Французька святиня постраждала від масштабної пожежі, яка спалахнула ввечері 15 квітня. Вогонь сильно пошкодив дах культової будівлі, зруйнував готичний шпиль і годинник. Також у храмі переймаються через вітражі. Хоча велика їх частина й уціліла, вони все ж піддались впливу високої температури. Окрім того, внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися.

      Причини пожежі досі з’ясовують, проте займання пов’язують із ремонтними роботами, які велися у храмі. Подію кваліфікують як "ненавмисне знищення вогнем".

      Пожежа в Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео 24 каналу


       

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      Теги: Пожежа в Нотр-Дамі Новини Франції Світ тварин
      Джерело: 24 Канал
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