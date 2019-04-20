Пчелы, которые жили в Нотр-Даме, выжили во время пожара

Тысячи пчел, живших под крышей собора Нотр-Дам, остались живы и практически не пострадали во время пожара.

Как отметил один из надзирателей собора в своем Instagram, пожар не затронул ульи, поскольку они находились на нижней части крыши, прикрывающей первый этаж здания, примерно в 30 метрах от основного места возгорания.

Читайте также: Пожар в Нотр-Даме: еще три элемента собора могут обвалиться

Это настоящее чудо, что практически вся популяция уцелела, несмотря на высокую температуру и охваченной вблизи огонь,

– сказал смотритель в комментарии The Guardian.

Один из представителей собора сообщил, что видел, как пчелы возвращались к своим ульям после того, как огонь был потушен.

На одной из крыш собора долгие годы располагалось три улья, по которым ухаживали служители Нотр-Дама. В каждом из них находилось до 60 000 особей, в целом это около 180 000 пчел.

О том, какие мировые памятники архитектуры потерял мир из-за пожаров – читайте здесь.

Интересные факты о Соборе Парижской Богоматери – читайте здесь.

О том, как выглядит Нотр-Дам после пожара – читайте здесь.

Что случилось с Собором Парижской Богоматери?Французская святыня пострадала от масштабного пожара, который вспыхнул вечером 15 апреля. Огонь сильно повредил крышу культового здания, разрушил готический шпиль и часы. Также в храме переживают за витражи. Хотя большая их часть и уцелела, они все же поддались воздействию высокой температуры. Кроме того, в результате обвала крыши в одном месте пробито большую дыру в потолке. В целом серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились.



Причины пожара до сих пор выясняют, однако возгорания связывают с ремонтными работами, которые велись в храме. Событие квалифицируют как "неумышленное уничтожение огнем".

Пожар в Соборе Парижской Богоматери: смотрите видео 24 канала



