Разрушительный пожар в Нотр-Дам де Пари: чем уникален величественный собор во Франции

Пожар в Соборе Парижской Богоматери стала шоком не только для французов, но и для всего мира. Журналисты уже окрестили это событие катастрофой для Европы и упадком одного из величайших соборов в мире.

Что случилось с Собором Парижской Богоматери?

Французская святыня пострадала от масштабного пожара, который вспыхнул вечером 15 апреля. Огонь сильно повредил крышу культового здания, разрушил готический шпиль и часы.

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Также в храме переживают по поводу витражей. Хотя большая их часть и уцелела, они все же подверглись воздействию высокой температуры. Кроме того, в результате обвала крыши в одном месте пробита большая дыра в потолке.

В целом серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились. Причины пожара до сих пор выясняются, однако возгорание связывают с ремонтными работами, которые велись в храме. Событие квалифицируют как "непреднамеренное уничтожение огнем".

Почему тушить пожар было сложно

Теперь нужно полностью восстановить крышу, шпиль, который установили в 19 веке, а еще колонны в нефе, часы и несколько элементов архитектуры. Однако, пламя могло уничтожить гораздо больше, если бы не профессионализм пожарных.



Что нужно реставрировать в соборе

Дело в том, что потушить с верхушки – нереально, а привлечь пожарные вертолеты – плохая идея. Почему? Готические конструкции Собора настолько старые и хрупкие, что даже малейшее давление или напор воды могли бы легко разрушить всю постройку.

За более чем 12 часов работы 400 пожарных таки укротили огонь и благодаря этому Собор внутри не пострадал. Поэтому все реликвии, которые в нем были, безопасно вынесли из наружу.



Французкий президент о пожаре в Париже

В пресс-службе Папы Франциска уже отметили, что он шокирован ужасным пожаром, который разорил Нотр-Дам и своими молитвами поддерживает всех, кто столкнулся с этой драматической ситуацией.

Le Pape est proche de la France, il prie pour les catholiques français et pour la population parisienne sous le choc du terrible incendie qui a ravagé la cathédrale #NotreDame. Il assure de ses prières tous ceux qui s'efforcent de faire face à cette situation dramatique. — Alessandro Gisotti (@AGisotti) 16 квітня 2019 р.

Кто будет помогать восстанавливать собор

К счастью, деньги на реставрацию есть: семья миллиардеров Пино, владельцев домов Gucci и Yves Saint Laurent, уже выделил ина него 100 миллионов евро. Еще 100 миллионов предоставит французская нефтегазовая корпорация Total. А целых 200 – пятый самый богатый человек планеты Бернар Арно.

Кроме того, 60 миллионов евро предоставит парижское и региональное правительства вместе. А еще ожидаются деньги от Еврокомиссии. На сколько потянет реставрация, неясно, учитывая, что полного осмотра повреждений еще не провели.

Правда, главная проблема реставрации заключается не в деньгах, а в сложности работы. Собор строили почти 700 лет назад. Очевидно, что чертежи и планы архитектуры не сохранились до сегодняшних дней.

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Выход неожиданно нашли журналисты и геймеры. Художница французской компании Ubisoft специально для игры "Assassins Creed Unity" два года разрабатывала 3D-модель собора Нотр-Дам-де-Пари. Ко всему этому добавится еще и полный план Собора, который несколько лет назад с помощью лазерного сканирования сделал искусствовед Эндрю Теллон.

В чем же уникальность и особенность Нотр-Дама

В 13 веке король Людовик 9-й Святой выкупил у венецианцев терновый венок и привез его во французскую столицу. Да, именно тот, который был на голове Иисуса, когда его распяли. Специально для этого венка построили молельню Сент-Шапель.



Так выглядит одна из величайших реликвий христианства

С тех пор Нотр-Дам стал не только хранилищем для реликвий, связанных с христианством, но и культурным наследием, которое пережило не только войну, но и цивилизации.

А вот насчет архитектурной уникальности, то однозначно утверждать, что он является непревзойденным своим ансамблем, нельзя. Ведь это – не единственный французский готический собор, который дожил до наших времен. В списке еще есть Реймский, Шартрский, Стразбургский, Собор святого Петра.

Однако несомненно, что катастрофа, которая случилась 15 апреля, нанесла сильный удар по Франции. Ежегодно эту архитектурную достопримечательность посещало более 13 миллионов туристов. Собор стал символом не только средневековой эпохи, но и всего христианства.

Какие французские соборы были реставрированы ранее

А вообще в истории Франции хватает примеров реставрации готических соборов. Например, после Первой мировой пострадал Реймсский собор Богоматери. Всего в него попало около 300 снарядов. На реставрацию потратили миллионы евро и десятки лет.



Реймский собор Богоматери Реймский собор Богоматери

А насчет самого Нотр-Даму, то его придется реставрировать не впервые. В конце 15 века могилы и витражи восстанавливали с нуля, потому что они были полностью разрушенными. А в конце французской революции конца 1700-х годов собор вообще разворовали и разломали.

Его восстановление началось только в 1841 году. Кстати, шпиль, который сломался во время пожара, возвели как раз именно тогда. Сконструировали его из дубового каркаса и обшили свинцом.



Высота шпиля – 96 метров

В общем вторая реставрация собора длилась 23 года. А вот относительно нынешнего восстановления-прогнозы разные. Затянуться она может от 10 до 15 лет.

О том, какие мировые памятники архитектуры потерял мир из-за пожаров – читайте здесь.

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