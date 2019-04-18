14:00
18 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Балерина Волочкова защитила Путина. Странный русский робот
      Вєсті Кремля
      23:01, 17 апреля
      Вести.UA: Порошенко и Зеленский разозлили Ляшко. Президент ступил на адскую землю
      Вєсті.UA
      21:28, 17 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Собор Парижской Богоматери закроют для посетителей: когда туристы смогут вновь зайти в храм

      50 Читати новину українською
      Нотр-Дам де Пари после пожара
      Нотр-Дам де Пари после пожара / Фото из открытых источников

      Культовую французскую святыню, Нотр-Дам де Пари, закроют для посетителей. Несколько лет туда не будут пускать никого, кроме реставраторов.

      Так, собор Парижской Богоматери будет закрытым несколько лет, пока будет длиться его восстановление. Об этом сообщила администрация святыни. Правда, пока неизвестно, куда отправят 67 сотрудников и духовных лиц Нотр-Дама, до сих пор работавших и служивших в соборе, передает DW.

      Читайте также: Франция объявит международный конкурс на реставрацию Нотр-Дама: как может выглядеть собор

      Первое, что сделают реставраторы – построят для Нотр-Дам де Пари кровлю, чтобы защитить памятник, который теперь стоит без крыши, от негативного атмосферного воздействия. Именно это в данный момент считается приоритетной задачей. Только потом архитекторы и инженеры займутся экспертной оценкой причиненного огнем ущерба.

      Отметим, что президент Франции Эмануэль Макрона считает, что восстановить после пожара собор Нотр Дам можно в течение пяти лет.

      Что случилось с собором Парижской Богоматери?

      Французская святыня пострадала от масштабного пожара, который вспыхнул вечером 15 апреля. Огонь сильно повредил крышу культового здания, разрушил готический шпиль и часы. Также в храме переживают за витражи. Хотя большая их часть и уцелела, они все же поддались воздействию высокой температуры. Кроме того, в результате обвала крыши в одном месте пробило большую дыру в потолке. В общем серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились.

      Причины пожара до сих пор выясняют, однако возгорание связывают с ремонтными работами, которые велись в храме. Событие квалифицируют как "неумышленное уничтожение огнем".

      О том, какие мировые памятники архитектуры потерял мир из-за пожаров – читайте здесь.
      Интересные факты о соборе Парижской Богоматери – читайте здесь.
      О том, как выглядит Нотр-Дам после пожара – читайте здесь.

      Пожар в соборе Парижской Богоматери: смотрите видео 24 канала

       

      blog_ava
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня
      19729
      Теги: Реконструкция Архитектура Новости Франции Пожар в Нотр-Даме
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Судова та антикорупційна реформи: що має зробити президент України після обрання
      сегодня , 13:30 Судова та антикорупційна реформи: що має зробити президент України після обрання
      Віталій Шабунін 30
      Давайте жити як нація, а не як натовп
      сегодня , 13:26 Давайте жити як нація, а не як натовп
      Артем Овдієнко 364
      Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      17 апреля , 09:00 Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      262
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня , 12:29 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      Юлія Гілей 19729
      Дебати Порошенка і Зеленського: чому все так складно і які шанси на побачення?
      сегодня , 12:00 Дебати Порошенка і Зеленського: чому все так складно і які шанси на побачення?
      Анастасія Кримова 960
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Польше перевернулся автобус с украинцами: появились фото с места аварии
       14 мая 2018 , 14:28
      Удивительная Россия, которую вы не видели
       15 июня 2015 , 22:32 1
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук