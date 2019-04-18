Собор Парижской Богоматери закроют для посетителей: когда туристы смогут вновь зайти в храм

Культовую французскую святыню, Нотр-Дам де Пари, закроют для посетителей. Несколько лет туда не будут пускать никого, кроме реставраторов.

Так, собор Парижской Богоматери будет закрытым несколько лет, пока будет длиться его восстановление. Об этом сообщила администрация святыни. Правда, пока неизвестно, куда отправят 67 сотрудников и духовных лиц Нотр-Дама, до сих пор работавших и служивших в соборе, передает DW.

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Первое, что сделают реставраторы – построят для Нотр-Дам де Пари кровлю, чтобы защитить памятник, который теперь стоит без крыши, от негативного атмосферного воздействия. Именно это в данный момент считается приоритетной задачей. Только потом архитекторы и инженеры займутся экспертной оценкой причиненного огнем ущерба.

Отметим, что президент Франции Эмануэль Макрона считает, что восстановить после пожара собор Нотр Дам можно в течение пяти лет.

Что случилось с собором Парижской Богоматери?

Французская святыня пострадала от масштабного пожара, который вспыхнул вечером 15 апреля. Огонь сильно повредил крышу культового здания, разрушил готический шпиль и часы. Также в храме переживают за витражи. Хотя большая их часть и уцелела, они все же поддались воздействию высокой температуры. Кроме того, в результате обвала крыши в одном месте пробило большую дыру в потолке. В общем серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились.

Причины пожара до сих пор выясняют, однако возгорание связывают с ремонтными работами, которые велись в храме. Событие квалифицируют как "неумышленное уничтожение огнем".

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Пожар в соборе Парижской Богоматери: смотрите видео 24 канала