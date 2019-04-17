За сколько времени будет восстановлен собор Парижской Богоматери

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что восстановить после пожара собор Нотр-Дам можно в течение пяти лет.

Макрон сказал, что после рестраврации Нотр-Дам будет выглядеть еще лучше, пишет Le Figaro.

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Президент Франции напомнил, что за свою историю французы построили много городов, портов и церквей. Из них – многие сгорели и были уничтожены.

Каждый раз мы их перестраивали. Пожар в Нотр-Даме напоминает нам, что наша история никогда не останавливается,

– сказал Макрон.

Он добавил, что во Франции всегда будут проблемы, которые нужно преодолеть. "То, что мы считаем несокрушимым, также может быть разрушенным", – сказал он.

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Чтобы спасти памятник мировой культуры собор Notre Dame de Paris, который сильно пострадал от масштабного пожара, уже собрали свыше 700 миллионов евро. Средства продолжают собирать и в дальнейшем.

Что известно о трагическом пожаре в Париже

Вечером, 15 апреля, вспыхнул пожар во всемирно известном соборе Нотр-Дам. Пожарные убеждают, что пожар может быть потенциально связанным с ремонтом здания. По их словам, загорелся чердак здания.

Очевидцы убеждают, что загорелись деревянные части лесов. На месте работали несколько бригад пожарных. Работа осложнялась тем, что огонь охватил часть собора, расположенную на значительной высоте.

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