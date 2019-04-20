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      Пожар в Нотр-Даме: следователи установили очаг возгорания

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      Почему произошел пожар в Нотр-Даме: результаты расследования
      Почему произошел пожар в Нотр-Даме: результаты расследования / Getty Images

      Французский следователям удалось выяснить, с какого именно места начался пожар в Соборе Парижской Богоматери. К своему выводу правоохранители пришли после просмотра множества видео и фотографий трагедии.

      По убеждению следователей, очаг возгорания располагался в центре крыши собора неподалеку основы знаменитого шпиля Нотр-Дама, пишет CNN.

      Читайте также: Пожар в Нотр-Даме: еще три элементы собора могут обвалиться

      Сейчас правоохранители рассматривают две версии возгорания пожара. По одной из них, огонь распространился по собору из-за того, что датчики пожарной безопасности сработали должным образом. На это указывает тот факт, что служба безопасности Нотр-Дама заметила возгорание, когда высота пламени составляла уже почти три метра. В частности, сигнал тревоги с датчика поступил в 18:15 по местному времени, но сотрудники музея ничего не увидели. Зато возгорание было обнаружено уже после второго сигнала датчика, который прогремел в 18:43.

      Что касается второй версии, следователи проверяют лифты, которые были построены для рабочих. Правда, другие детали издание не обнародовало.

      Ранее криминалисты, работающие на месте пожара в Соборе Парижской Богоматери, отмечали, что причиной инцидента стала проблема с электричеством.

      Что известно о пожаре в Нотр-Даме?
      Вспыхнул он вечером 15 апреля. Предварительно, трагедия произошла из-за реставрационных работ, которые начались здесь в начале апреля, – в частности, загорелось деревянное леса, которое установили на верхнем уровне собора. По словам криминалистов, очаг возгорания располагался возле основания шпиля, а причиной пожара стала проблема с электричеством.

      В итоге была уничтожена верхняя часть шпиля, часы и значительная часть кровли храма, также сильно пострадали витражи. Зато удалось спасти часть святынь, в частности терновый венец Иисуса Христа, тунику святого Людовика и несколько картин, но "большие полотна вынести было невозможно".

      По состоянию на утро 16 апреля, пожар в Нотр-Даме удалось ликвидировать. Ее сложность заключалась в том, что огнем была охвачена часть Собора, которая располагается на большой высоте. Кроме того, для тушения пожарные не имели возможности применить авиацию, поскольку в таком случае конструкция собора могла рухнуть полностью.

      ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

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      Теги: Новости Франции Пожар в Нотр-Даме Пожар Расследования
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