Пожежа у Нотр-Дамі: слідчі встановили осередок займання

Французький слідчим вдалося з'ясувати, з якого саме місця розпочалася пожежа у Соборі Паризької Богоматері. До такого висновку правоохоронці дійшли після перегляду безлічі відеозаписів і фотографій трагедії.

На переконання слідчих, осередок займання розташовувався у центрі даху собору неподалік основи славнозвісного шпилю Нотр-Даму, пише CNN.

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Наразі правоохоронці розглядають дві версії щодо спалаху пожежі. За однією з них, вогонь поширився собором через те, що датчики пожежної безпеки спрацювали неналежним чином. На це вказує той факт, що служба безпеки Нотр-Даму помітила займання, коли висота полум'я становила вже майже три метри. Зокрема, сигнал тривоги з датчика надійшов о 18:15 за місцевим часом, але співробітники музею нічого не побачили. Натомість загорання було виявлено вже після другого сигналу датчика, що пролунав о 18:43.

Щодо другої версії, то слідчі перевіряють ліфти, які було збудовано для робітників. Щоправда, інші деталі видання не оприлюднило.

Раніше криміналісти, що працюють на місці пожежі в Соборі Паризької Богоматері, зазначали, що причиною інциденту стала проблема з електрикою.

Що відомо про пожежу у Нотр-Дамі? Спалахнула вона увечері 15 квітня. Попередньо, трагедія сталася через реставраційні роботи, що розпочалися тут на початку квітня, – зокрема, зайнялося дерев’яне риштування, яке встановили на верхньому рівні собору. За словами криміналістів, осередок займання розташовувався біля основи шпиля, а причиною пожежі стала проблема з електрикою.



У підсумку було знищено верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі храму, також сильно постраждали вітражі. Натомість вдалося врятувати частину святинь, зокрема терновий вінець Ісуса Христа, туніку святого Людовіка та кілька картин, але "великі полотна винести було неможливо".



Станом на ранок 16 квітня, пожежу в Нотр-Дамі вдалося ліквідувати. Її складність полягала в тому, що вогнем було охоплено частину Собору, яка розташовується на великій висоті. Крім того, для гасіння пожежники не мали змоги застосувати авіацію, оскільки у такому разі конструкція собору могла завалитися повністю.