Франція оголосить міжнародний конкурс на реставрацію Нотр-Даму: як може виглядати Собор

Франція організує міжнародний конкурс для того, що відтворити шпиль Собору Паризької Богоматері, який обвалився під час нищівної пожежі у понеділок, 15 квітня.

Про це на брифінгу преси сказав глава уряду Едуард Філіпп, передає сайт BFMTV.

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За його словами, конкуренція допоможе дізнатися: необхідно відтворити ідентичний шпиль чи обладнати собор новим, що відповідатиме вимогам нашого часу.

До того ж, Еммануель Макрон наголосив, що Франція відбудує собор Нотр-Дам ще красивішим за 5 років.

Як може виглядати відновлений Собор Паризької Богоматері?

1. Більш сучасний каркас

Археолог Матіас Дюпюї вважає, що собори, як і інші історичні пам'ятки, насправді є "складовими будівлями, утвореними збіркою споруд, мурами різних епох". Тому їх не завжди поважають, через "єдність стилю".

Багато буде залежати від стану споруди, оскільки необхідно буде виміряти, наскільки вогонь пошкодив частину Собору Паризької Богоматері. Потрібно буде почекати ще кілька місяців та провести повні дослідження стану споруди,

​– попередив Матіас Дюпюї.

Фахівці наводять приклад Собору Реймса, який був зруйнований бомбардуванням у 1914 році, в якому відбудували навіть бетон і метал. Два зображення цієї будівлі розмістили в Twitter. Але зазначаться, що вони мали перевагу, бо вони легші і стійкіші.

Pour ce qui est de la charpente et de la toiture, les bois sont perdus, irremplaçables, mais il existe d'autres cathédrales avec une couverture moderne. Elles ne sont souvent pas d'origine car c'est ce qui brûle le plus souvent. Chartres, Reims... pic.twitter.com/rYx33Eiwmz — Clément Salviani (@ClementSalviani) 16 квітня 2019 р.

Проте багато експертів запевняє, що через п'ять років відновити дерев'яний каркас не вдасться.

2. Новий шпиль

Деякі фахівці пропонують пропозиції, наприклад, зовсім інший шпиль або зелений дах.

#NotreDameCathedralFire Nous n’allons pas reconstruire aujourd’hui par mimétisme l’image du passé .

Ce serait comme exposer une copie de la Joconde au Louvre.

Profitons de ce moment pour ouvrir le débat sur l’action à mener.

L’architecture doit représenter notre époque. pic.twitter.com/R2XcdAGa3G — Alexandre CHASSANG (@AlexandreCHASS6) 16 квітня 2019 р.

Voici une idée pour reconstruire plus facilement le toit de la cathédrale Notre Dame. Une serre moderne pourrait remplacer l'ancien toit, créer un espace laïc magnifique et placer la cathédrale dans le 3ième millénaire. Partagez l'idée si vous aimez ! #NotreDame pic.twitter.com/Y9844TFEHW — ORIAZ Solar Dripper (@SolarDripper) 16 квітня 2019 р.

Нагадаємо, що цей шпиль був побудований в 13 столітті, але його видалили під час революції, перш ніж відреставрували під керівництвом Євгена Віолет-ле-Дюка в 19 столітті.

Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.



Минулого року у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.