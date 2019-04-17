17:50
17 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путіну підняти свій рейтинг. У РФ з'являться платні перехрестя
      Вєсті Кремля
      00:27, сьогодні
      Вєсті.UA: Гучне повернення Савченко. Ляшко вирішив підкачатися
      Вєсті.UA
      19:48, 16 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Франція оголосить міжнародний конкурс на реставрацію Нотр-Даму: як може виглядати Собор

      621 Читать новость на русском
      Франція оголосить міжнародний архітектурний конкурс на відновлення шпилю Нотр-Даму
      Франція оголосить міжнародний архітектурний конкурс на відновлення шпилю Нотр-Даму / Фото з відкритих джерел

      Франція організує міжнародний конкурс для того, що відтворити шпиль Собору Паризької Богоматері, який обвалився під час нищівної пожежі у понеділок, 15 квітня.

      Про це на брифінгу преси сказав глава уряду Едуард Філіпп, передає сайт BFMTV.

      Читайте також: Як виглядає Собор Паризької Богоматері після пожежі: фото і відео

      За його словами, конкуренція допоможе дізнатися: необхідно відтворити ідентичний шпиль чи обладнати собор новим, що відповідатиме вимогам нашого часу. 

      До того ж, Еммануель Макрон наголосив, що Франція відбудує собор Нотр-Дам ще красивішим за 5 років. 

      Як може виглядати відновлений Собор Паризької Богоматері?

      1. Більш сучасний каркас

      Археолог Матіас Дюпюї вважає, що собори, як і інші історичні пам'ятки, насправді є "складовими будівлями, утвореними збіркою споруд, мурами різних епох". Тому їх не завжди поважають, через "єдність стилю".

      Багато буде залежати від стану споруди, оскільки необхідно буде виміряти, наскільки вогонь пошкодив частину Собору Паризької Богоматері. Потрібно буде почекати ще кілька місяців та провести повні дослідження стану споруди,
      ​– попередив Матіас Дюпюї.

      Фахівці наводять приклад Собору Реймса, який був зруйнований бомбардуванням у 1914 році, в якому відбудували навіть бетон і метал. Два зображення цієї будівлі розмістили в Twitter. Але зазначаться, що вони мали перевагу, бо вони легші і стійкіші. 

      Проте багато експертів запевняє, що через п'ять років відновити дерев'яний каркас не вдасться.

      2. Новий шпиль

      Деякі фахівці пропонують пропозиції, наприклад, зовсім інший шпиль або зелений дах.

      Нагадаємо, що цей шпиль був побудований в 13 столітті, але його видалили під час революції, перш ніж відреставрували під керівництвом Євгена Віолет-ле-Дюка в 19 столітті.

      Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.

      Минулого року у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.

      blog_ava
      Безкоштовний концерт Полякової та Дзідзя на "Олімпійському" виявився фейком
      сьогодні
      15950
      Теги: Пожежа в Нотр-Дамі Новини Франції Архітектура Новини нерухомості Новини нерухомості світу Пожежа
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Порошенко і Зеленський зустрінуться на "Олімпійському", або Шоу, що ховається за дебатами
      сьогодні , 17:16 Порошенко і Зеленський зустрінуться на "Олімпійському", або Шоу, що ховається за дебатами
      Артем Овдієнко 808
      Хто такий Володимир Зеленський: біографія кандидата у президенти
      сьогодні , 16:21 Хто такий Володимир Зеленський: біографія кандидата у президенти
      18994
      Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      15 квітня , 14:00 Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм
      сьогодні , 16:10 Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм
      27455
      Хто такий Петро Порошенко: що відомо про кандидата у президенти
      сьогодні , 15:38 Хто такий Петро Порошенко: що відомо про кандидата у президенти
      5425
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук