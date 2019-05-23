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      Бумажные цветы в сердце Китая: монументальный культурный центр по проекту Захи Хадид

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      В китайской провинции Хунань завершается строительство Международного центра культуры и искусства, который объединит в себе музей современного искусства и сразу два театра.

      Международный центр "Мейсиху" в городе Чанша планируют открыть уже до конца 2019 года, но еще до официального открытия пространство вокруг здания формирует культурную жизнь города.

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      Команда фотографов Gsvisuals обнародовала фото, как монументальный объект выглядит сейчас, пишет Dezeen.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Zaha Hadid's China cultural & arts centre from air

      Допис, поширений Gu Shiyin (@gsvisuals.co)

      Строительство комплекса общей площадью более 115 тысяч квадратных метров началось в 2011-м году еще при жизни знаменитого архитектора (Заха Хадид умерла в 2016-м).

      Комплекс состоит из трех отдельных сооружений фирменной для Захи Хадид волнообразной формы, которые с высоты птичьего полета напоминают гигантские цветы из бумаги.

      Заха Хадід культурний центр Китай Чанша
      Международный культурный центр по проекту Захи Хадид в Китае//Фото: gsvisuals.co

      Большой театр сможет вместить до 1800 зрителей. Музей современного искусства и Малый театр соединили в себе многофункциональное гибкое пространство, рассчитанное на проведение самых разнообразных мероприятий: от камерных спектаклей и модных показов до банкетов и частных вечеринок.

      Заха Хадід культурний центр Китай Чанша
      Здание Международного центра культуры и искусства в Китае//Фото: gsvisuals.co

      Возведенные постройки центра практически полностью совпадают с проектом, предложенным бюро Захи Хадид. Чего не скажешь о пространстве вокруг.

      Заха Хадід Китай Чанша культурний центр
      Пространство вокруг культурного центра по сравнению с проектом сильно изменилось / / Фото: gsvisuals.co

      В частности, на эскизах проекта видно, что комплекс планировали уравновесить группой высотных коммерческих зданий геометрической формы, которые бы смотрелись весьма органично рядом с "бумажными цветами". Но там выросли массивные небоскребы в виде строгих кристаллов.

      Смотрите фотосравнение:

      Проект Международного центра культуры и искусств в Китае по проекту Захи Хадид: смотрите видео

      Накануне в Катаре открыли стадион к Чемпионату мира по футболу 2022, построенный по проекту Захи Хадид.

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      Теги: Новости культуры Китай Крутые здания Архитектура Новости недвижимости мира Новости недвижимости Фотоновости
      Источник: 24 канал
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