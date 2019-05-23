Бумажные цветы в сердце Китая: монументальный культурный центр по проекту Захи Хадид
В китайской провинции Хунань завершается строительство Международного центра культуры и искусства, который объединит в себе музей современного искусства и сразу два театра.
Международный центр "Мейсиху" в городе Чанша планируют открыть уже до конца 2019 года, но еще до официального открытия пространство вокруг здания формирует культурную жизнь города.
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Команда фотографов Gsvisuals обнародовала фото, как монументальный объект выглядит сейчас, пишет Dezeen.
Строительство комплекса общей площадью более 115 тысяч квадратных метров началось в 2011-м году еще при жизни знаменитого архитектора (Заха Хадид умерла в 2016-м).
Комплекс состоит из трех отдельных сооружений фирменной для Захи Хадид волнообразной формы, которые с высоты птичьего полета напоминают гигантские цветы из бумаги.
Международный культурный центр по проекту Захи Хадид в Китае//Фото: gsvisuals.co
Большой театр сможет вместить до 1800 зрителей. Музей современного искусства и Малый театр соединили в себе многофункциональное гибкое пространство, рассчитанное на проведение самых разнообразных мероприятий: от камерных спектаклей и модных показов до банкетов и частных вечеринок.
Здание Международного центра культуры и искусства в Китае//Фото: gsvisuals.co
Возведенные постройки центра практически полностью совпадают с проектом, предложенным бюро Захи Хадид. Чего не скажешь о пространстве вокруг.
Пространство вокруг культурного центра по сравнению с проектом сильно изменилось / / Фото: gsvisuals.co
В частности, на эскизах проекта видно, что комплекс планировали уравновесить группой высотных коммерческих зданий геометрической формы, которые бы смотрелись весьма органично рядом с "бумажными цветами". Но там выросли массивные небоскребы в виде строгих кристаллов.
Смотрите фотосравнение:
Проект Международного центра культуры и искусств в Китае по проекту Захи Хадид: смотрите видео
Накануне в Катаре открыли стадион к Чемпионату мира по футболу 2022, построенный по проекту Захи Хадид.