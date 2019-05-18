Топ-10 необычных музеев мира с неординарной архитектурой: фото

Музей – это не только место, где можно увидеть ценные экспонаты, но и само здание часто бывает уникальным произведением искусства. О музеях мира с оригинальным дизайном – читайте в материале Недвижимость 24.

Музей исламского искусства

Музей создан в 2008 году на искусственном острове столицы Катара города Доха. Автором уникального здания является известный американский архитектор Бэй Юймин. Что интересно, на создание комплекса американца вдохновило путешествие по арабским странам, в которое он отправился на 92-м году жизни.

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В музее представлены уникальные экспонаты исламского искусства. Его особенностью считается наличие древнего Корана и каллиграфических текстов, которые датированы VI веком.



Исламский музей

Дизайн музея изнутри

Королевский музей Онтарио

Проект канадского музея, который реконструировали в 2007 году, создал американский архитектор с польским корнями Даниэль Либескинд. Он сумел придать древнему зданию уникальный и интересный вид. Музей расположен в городе Торонто и считается одним из крупнейших в Северной Америке. Его площадь занимает 18 600 квадратных метров.

Люди со всего мира приезжают туда, чтобы посмотреть на коллекцию динозавров, искусства Ближнего Востока, Африки и Восточной Азии, а также узнать историю Канады и Европы.



Королевский музей Онтарио



Музей является крупнейшим в Канаде

Художественный музей в Милуоки

Музей искусств, который с 1957 года расположен в штате Висконсин, приобрел огромную популярность лишь в 2011 году. Испанский архитектор Сантьяго Калатрава добавил в комплекс павильон Квадраччи в форме масштабных крыльев. Это принесло ему немалую славу, ведь оригинальный проект поразил весь мир.

В коллекциях музея можно увидеть около 25 тысяч произведений искусства. В частности там хранится одна из крупнейших коллекций произведений известной художницы Джорджии О'Киф.

Художественный музей Милуоки

Проект музея напоминает гигантские крылья

Музей Оскара Нимейера

В 2002 году открылся музей современного искусства в бразильском городе Куритибе. Ранее он был известен под названием "Новый музей". Однако в 2003 году его переименовали в честь автора проекта – латиноамериканского архитектора Оскара Нимейера.

Здание в форме большого глаза не оставила равнодушными любителей постмодернизма. Особенностью музея является большое количество экспозиций, которые посвящены живописи, дизайну, архитектуре и видеоарта XXI века.



Музей Оскара Нимейера

Музей в форме масштабного глаза

Музей международного искусства в Осаке

Музей считается одним из уникальных зданий Японии. А все из-за того, что большая часть комплекса находится под землей, а именно – три этажа из четырех. Автором идеи является американский архитектор Сезар Пелли.

Коллекция музея насчитывает более 5 тысяч известных произведений искусства. Среди них есть работы Пабло Пикассо, Василия Кандинского и Поля Сезанна.



Музей международного искусства в Осаке

Часть музея размещена под землей

Музей Гуггенхайма в Бильбао

Впечатляющее здание музея находится на берегу реки Нервион в старой части испанского города Бильбао. Автором проекта в 1977 году стал американо-канадский архитектор Фрэнк Гери. Его творение напоминает огромный корабль, плывущий по центру города.

Музей признан одним из самых зрелищных в мире в стиле деконструктивизма. В здании регулярно проходят выставки современных художников Испании и других стран мира.



Музей Гуггенхайма в Бильбао

Музей создан в форме корабля

Музей Соумая

Частный музей богатейшего человека Мексики Карлоса Слима был создан в 1944 году. Миллиардер открыл его для того, чтобы хранить там свою частную коллекцию скульптур Родена, которая насчитывала 380 работ. Автором проекта стал известный мексиканский архитектор Фернандо Ромеро.

Здание состоит из шести этажей и полностью покрыто 16 тысячами алюминиевых шестиугольников. Там, кроме работ Родена, представлены еще 70 тысяч других экспонатов известных мировых художников.



Музей Соумая

Вид музея с высоты птичьего полета

Музей Меснера

В 2015 году на вершине горы в итальянских Альпах, на высоте 2275 метров над уровнем моря, открылся музей, посвященный альпинизму. Автором идеи стал известный альпинист Райнхольд Месснер, а воплотила ее в реальность известная архитектор Заха Хадид.

Вход в музей похож на глыбу льда, а внутренние лестницы, соединяющие разные части музея ассоциируются с альпийскими водопадами. Посетители могут увидеть уникальные предметы и фотографии из личной коллекции альпиниста Райнхольда Месснера.



Музей Месснера

Музей расположен на вершине горы

Городской музей Амстердама

В 2002 году в Амстердаме состоялась масштабная реконструкция городского музея, который известен под названием "Стеделек-музей". Тогда команда архитекторов Benthem Crouwel Architects создала креативный проект, который покорил мир. Новое здание напоминает огромную ванну, которая состоит из 271 панели.

В музее собраны уникальные произведения нидерландского, французского и современного мирового изобразительного искусства.



Городской музей Амстердама

Музей напоминает гигантскую ванну

Национальный музей Австралии

Музей расположен в городе Канберра и посвящен социальной истории Австралии. В 2001 году состоялось официальное открытие здания, которое поразило дизайном всех жителей города. Автором проекта стал австралийский архитектор Говард Реггатт.

Однако мировые критики не были в восторге от работы архитектора. К примеру, в Германии его обвинили в плагиате, мол, проект похож на Еврейский музей в Берлине.

Национальный музей Австралии

Фотосравнение Национального музея Австралии и Еврейского музея Берлина: