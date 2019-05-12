Фруктовый сад в Нотр-Даме: новый вариант реконструкции крыши разрушенного Собора

Под восстановленной кровлей знаменитого Нотр-Дам де Пари можно будет расположить фруктовый сад и огород. Такую экологическую концепцию предложило парижское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures.

Проект предусматривает создание новой крыши из стекла, дуба и углеродного волокна, украсить его должен найденный среди обломков после пожара петух. Под шпилем на чердаке разместят фруктовый сад и огород, с них ежегодно можно будет получать до 21 тонны фруктов и овощей. В этом уверен автор идеи Винсент Каллебаут, передает CNN.

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Средства, вырученные от такого количества овощей, предлагают направить на нужды бедных. Ухаживать за садом и огородом могут волонтеры из благотворительных организаций.

Кроме того, крыша и шпиль будут производить электричество, тепло и энергию для вентиляции собора.

Мы стремимся представить трансцендентный проект, символ устойчивого и экологического будущего,

– отмечают разработчики.

По их мнению, если этот проект победит, то новый Нотр-Дам будет определять "новое лицо Церкви в XXI веке".

Собор Парижской Богоматери до пожара и предложенный вариант реконструкции



Как может выглядеть чердак с садом в Нотр-Дам де Пари

Отметим, что в апреле премьер Франции Эдуард Филипп объявил международный конкурс среди архитекторов на реконструкцию крыши Собора Парижской Богоматери. Там 15 апреля произошел масштабный пожар, в результате которого были разрушены готический шпиль и кровля храма. Среди предложенных проектов реконструкции: крыша из стекла или витражей, а шпиль Собора, к примеру, предлагают заменить лучом света.

Что известно о пожаре в Нотр-Даме?

15 апреля 2019 года часть Собора Парижской Богоматери – один из самых известных культурных памятников мира охватил масштабный пожар. Спасателям удалось его ликвидировать только через 9 часов. Огонь разрушил верхнюю часть шпиля храма, часы и значительную часть кровли, также сильно пострадали витражи.



В результате обвала крыши в одном месте образовалась огромная дыра в потолке. Каменная часть собора, каркас и две башни сохранились. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам отстроят в течение 5 лет.

Больше о разрушительном пожаре в Нотр-Дам де Пари смотрите в видео: