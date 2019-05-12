Фруктовий сад у Нотр-Дамі: новий варіант реконструкції зруйнованого даху Собору

Під відновленою покрівлею славетного Нотр-Дам де Парі можна буде розташувати фруктовий сад і город. Таку екологічну концепцію запропонувало паризьке архітектурне бюро Vincent Callebaut Architectures.

Проект передбачає створення нового даху зі скла, дуба та вуглецевого волокна, прикрасити його має знайдений серед уламків після пожежі півень. Під шпилем на горищі розташують фруктовий сад і город, з них щороку можна буде отримувати до 21 тонни фруктів і овочів. У цьому впевнений автор ідеї Вінсент Каллебаут, передає CNN.

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Кошти, вторговані від такої кількості городини пропонують спрямувати на потреби бідних. Доглядати сад і город можуть волонтери із благодійних організацій.

Крім того, дах і шпиль вироблятимуть електрику, тепло і енергію для вентиляції собору.

Ми прагнемо представити трансцендентний проект, символ стійкого і екологічного майбутнього,

– наголошують розробники.

На їх думку, якщо цей проект переможе, то новий Нотр-Дам визначатиме "нове обличчя Церкви в XXI столітті".

Собор Паризької Богоматері до пожежі і запропонований варіант реконструкції



Як може виглядати горище із садом у Нотр-Дам де Парі

Зазначимо, що у квітні прем’єр Франції Едуард Філіп оголосив міжнародний конкурс серед архітекторів на реконструкцію даху Собору Паризької Богоматері. Там 15 квітня сталася масштабна пожежа, через яку були зруйновані готичний шпиль і покрівля храму. Серед запропонованих проектів реконструкції: дах із кришталю або вітражів, а шпиль Собору, приміром, пропонують замінити променем світла.

Що відомо про пожежу у Нотр-Дамі?15 квітня 2019 року частину Собору Паризької Богоматері – одну з найвідоміших культурних пам'яток світу охопила масштабна пожежа. Рятувальникам вдалось її ліквідувати лише через 9 годин. Вогонь зруйнував верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі.



Внаслідок обвалу даху в одному місці утворилась величезна діра у стелі. Кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що Нотр-Дам відбудують впродовж 5 років.

Більше про руйнівну пожежу у Нотр-Дам де Парі дивіться у відео: