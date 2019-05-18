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      Топ-10 надзвичайних музеїв світу з неординарною архітектурою: фото

      117 Читать новость на русском
      Топ-10 надзвичайних музеїв світу
      Топ-10 надзвичайних музеїв світу / Колаж 24 каналу

      Музей – це не лише місце, де можна побачити цінні експонати, але й сама будівля часто буває унікальним витвором мистецтва. Про музеї світу з оригінальним дизайном – читайте у матеріалі Нерухомість 24.

      Музей ісламського мистецтва

      Музей створений у 2008 році на штучному острові столиці Катару міста Доха. Автором унікальної будівлі є відомий американський архітектор Бей Юймін. Що цікаво, на створення комплексу американця надихнула подорож арабськими країнами, в яку він відправився на 92-му році життя.

      Читайте також: Френку Гері – 90: Топ епатажних проектів архітектора, які треба побачити на власні очі

      У музеї представлені унікальні експонати ісламського мистецтва. Його особливістю вважається наявність стародавнього Корану і каліграфічних текстів, які датовані VI століттям.

      ісламський музей доха
      Ісламський музей 

      ісламський музей
      Дизайн музею зсередини

      Королівський музей Онтаріо

      Проект канадського музею, який реконструювали у 2007 році, створив американський архітектор з польським корінням Даніель Лібескінд. Він зумів надати стародавній будівлі унікальний та цікавий вигляд. Музей розташований у місті Торонто та вважається одним із найбільших у Північній Америці. Його площа займає 18 600 квадратних метрів.

      Люди зі всього світу приїжджають туди, аби подивитись на колекцію динозаврів, мистецтво Близького Сходу, Африки і Східної Азії, а також пізнати історію Канади та Європи.

      онтаріо музей
      Королівський музей Онтаріо

      музей канада онтаріо
      Музей є найбільшим у Канаді

      Художній музей у Мілуокі

      Музей мистецтв, який з 1957 року розташований у штаті Вісконсін, набув шаленої популярності лише у 2011 році. Іспанський архітектор Сантьяго Калатрава додав до комплексу павільйон Квадраччі у формі масштабних крил. Це принесло йому неабияку славу, адже оригінальний проект вразив весь світ.

      У колекціях музею можна побачити приблизно 25 тисяч творів мистецтва. Зокрема там зберігається одна з найбільших колекцій творів відомої художниці Джорджії О'Кіф.

      мілвокі
      Художній музей Мілвокі

      мілвокі
      Проект музею нагадує гігантські крила 

      Музей Оскара Німейєра

      У 2002 році відкрився музей сучасного мистецтва у бразильському місті Куритибі. Раніше він був відомий під назвою "Новий музей". Однак у 2003 році його перейменували на честь автора проекту – латиноамериканського архітектора Оскара Німейєра.

      Будівля у формі великого ока не залишила байдужими любителів постмодернізму. Особливістю музею є велика кількість експозицій, які присвячені живопису, дизайну, архітектурі і відеоарту XXI століття.

      музей Оскара Німейєра
      Музей Оскара Німейєра

      оскара німейєра
      Музей у формі масштабного ока 

      Музей міжнародного мистецтва в Осаці

      Музей вважається однією із унікальних будівель Японії. А все через те, що велика частина комплексу розміщена під землею, а саме – три поверхи з чотирьох. Автором ідеї є американський архітектор Сезар Пеллі.

      Колекція музею налічує понад 5 тисяч відомих творів мистецтва. Серед них є роботи Пабло Пікассо, Василя Кандинського та Поля Сезанна.

      осака музей
      Музей міжнародного мистецтва в Осаці

      осака музей
      Частина музею розміщена під землею

      Музей Гуггенхайма в Більбао

      Вражаюча будівля музею розташована на березі річки Нервіон в старій частині іспанського міста Більбао. Автором проекту у 1977 році став американсько-канадський архітектор Френк Гері. Його творіння нагадує величезний корабель, що пливе центром міста.

      Музей визнаний одним з найбільш видовищних у світі в стилі деконструктивізму. У будівлі регулярно відбуваються виставки сучасних митців Іспанії та інших країн світу.

      Музей Геггенхайма в Більбао
      Музей Гуггенхайма в Більбао

      Музей Геггенхайма в Більбао
      Музей створений у формі корабля

      Музей Соумая

      Приватний музей найбагатшої людини Мексики Карлоса Сліма був створений у 1944 році. Мільярдер відкрив його для того, аби зберігати там свою приватну колекцію скульптур Родена, яка налічувала 380 робіт. Автором проекту став відомий мексиканський архітектор Фернандо Ромеро.

      Будівля складається з шести поверхів та повністю покрита 16 тисячами алюмінієвих шестикутників. Там, окрім робіт Родена, представлені ще 70 тисяч інших експонатів відомих світових митців.

      Музей Соумайя
      Музей Соумая

      музей соумая
      Вигляд музею з висоти пташиного польоту

      Музей Меснера

      У 2015 році на вершині гори в італійських Альпах, на висоті 2275 метрів над рівнем моря, відкрився музей, який присвячений альпінізму. Автором ідеї став відомий альпініст Райнхольд Месснер, а втілила її у реальність відома архітекторка Заха Хадід.

      Вхід в музей схожий на брилу льоду, а внутрішні сходи, що з'єднують різні частини музею асоціюються з альпійськими водоспадами. Відвідувачі можуть побачити там унікальні предмети і фотографії з особистої колекції альпініста Райнхольда Месснера.

      меснера музей
      Музей Месснера

      меснера
      Музей розташований на вершині гори

      Міський музей Амстердама

      У 2002 році в Амстердамі відбулась масштабна реконструкція міського музею, який відомий під назвою "Стеделек-музей". Тоді команда архітекторів Benthem Crouwel Architects створила креативний проект, який підкорив світ. Нова будівля нагадує величезну ванну, яка складається з 271 панелі.

      У музеї зібрані унікальні твори нідерландського, французького і сучасного світового образотворчого мистецтва.

      музей амстердам
      Міський музей Амстердама

      музей амстердам
      Музей нагадує гігантську ванну

      Національний музей Австралії

      Музей розташований у місті Канберра та присвячений соціальній історії Австралії. У 2001 році відбулось офіційне відкриття будівлі, яка вразила дизайном всіх жителів міста. Автором проекту став австралійський архітектор Говард Реґґатт.

      Однак світові критики не були у захваті від роботи архітектора. До прикладу, у Німеччині його звинуватили у плагіаті, мовляв, проект схожий на Єврейський музей у Берліні.

      австралія музей
      Національний музей Австралії

      Фотопорівняння Національного музею Австралії та Єврейського музею Берліна:

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
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