Топ-10 надзвичайних музеїв світу з неординарною архітектурою: фото

Музей – це не лише місце, де можна побачити цінні експонати, але й сама будівля часто буває унікальним витвором мистецтва. Про музеї світу з оригінальним дизайном – читайте у матеріалі Нерухомість 24.

Музей ісламського мистецтва

Музей створений у 2008 році на штучному острові столиці Катару міста Доха. Автором унікальної будівлі є відомий американський архітектор Бей Юймін. Що цікаво, на створення комплексу американця надихнула подорож арабськими країнами, в яку він відправився на 92-му році життя.

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У музеї представлені унікальні експонати ісламського мистецтва. Його особливістю вважається наявність стародавнього Корану і каліграфічних текстів, які датовані VI століттям.



Ісламський музей



Дизайн музею зсередини

Королівський музей Онтаріо

Проект канадського музею, який реконструювали у 2007 році, створив американський архітектор з польським корінням Даніель Лібескінд. Він зумів надати стародавній будівлі унікальний та цікавий вигляд. Музей розташований у місті Торонто та вважається одним із найбільших у Північній Америці. Його площа займає 18 600 квадратних метрів.

Люди зі всього світу приїжджають туди, аби подивитись на колекцію динозаврів, мистецтво Близького Сходу, Африки і Східної Азії, а також пізнати історію Канади та Європи.



Королівський музей Онтаріо



Музей є найбільшим у Канаді

Художній музей у Мілуокі

Музей мистецтв, який з 1957 року розташований у штаті Вісконсін, набув шаленої популярності лише у 2011 році. Іспанський архітектор Сантьяго Калатрава додав до комплексу павільйон Квадраччі у формі масштабних крил. Це принесло йому неабияку славу, адже оригінальний проект вразив весь світ.

У колекціях музею можна побачити приблизно 25 тисяч творів мистецтва. Зокрема там зберігається одна з найбільших колекцій творів відомої художниці Джорджії О'Кіф.



Художній музей Мілвокі



Проект музею нагадує гігантські крила

Музей Оскара Німейєра

У 2002 році відкрився музей сучасного мистецтва у бразильському місті Куритибі. Раніше він був відомий під назвою "Новий музей". Однак у 2003 році його перейменували на честь автора проекту – латиноамериканського архітектора Оскара Німейєра.

Будівля у формі великого ока не залишила байдужими любителів постмодернізму. Особливістю музею є велика кількість експозицій, які присвячені живопису, дизайну, архітектурі і відеоарту XXI століття.



Музей Оскара Німейєра



Музей у формі масштабного ока

Музей міжнародного мистецтва в Осаці

Музей вважається однією із унікальних будівель Японії. А все через те, що велика частина комплексу розміщена під землею, а саме – три поверхи з чотирьох. Автором ідеї є американський архітектор Сезар Пеллі.

Колекція музею налічує понад 5 тисяч відомих творів мистецтва. Серед них є роботи Пабло Пікассо, Василя Кандинського та Поля Сезанна.



Музей міжнародного мистецтва в Осаці



Частина музею розміщена під землею

Музей Гуггенхайма в Більбао

Вражаюча будівля музею розташована на березі річки Нервіон в старій частині іспанського міста Більбао. Автором проекту у 1977 році став американсько-канадський архітектор Френк Гері. Його творіння нагадує величезний корабель, що пливе центром міста.

Музей визнаний одним з найбільш видовищних у світі в стилі деконструктивізму. У будівлі регулярно відбуваються виставки сучасних митців Іспанії та інших країн світу.



Музей Гуггенхайма в Більбао



Музей створений у формі корабля

Музей Соумая

Приватний музей найбагатшої людини Мексики Карлоса Сліма був створений у 1944 році. Мільярдер відкрив його для того, аби зберігати там свою приватну колекцію скульптур Родена, яка налічувала 380 робіт. Автором проекту став відомий мексиканський архітектор Фернандо Ромеро.

Будівля складається з шести поверхів та повністю покрита 16 тисячами алюмінієвих шестикутників. Там, окрім робіт Родена, представлені ще 70 тисяч інших експонатів відомих світових митців.



Музей Соумая



Вигляд музею з висоти пташиного польоту

Музей Меснера

У 2015 році на вершині гори в італійських Альпах, на висоті 2275 метрів над рівнем моря, відкрився музей, який присвячений альпінізму. Автором ідеї став відомий альпініст Райнхольд Месснер, а втілила її у реальність відома архітекторка Заха Хадід.

Вхід в музей схожий на брилу льоду, а внутрішні сходи, що з'єднують різні частини музею асоціюються з альпійськими водоспадами. Відвідувачі можуть побачити там унікальні предмети і фотографії з особистої колекції альпініста Райнхольда Месснера.



Музей Месснера



Музей розташований на вершині гори

Міський музей Амстердама

У 2002 році в Амстердамі відбулась масштабна реконструкція міського музею, який відомий під назвою "Стеделек-музей". Тоді команда архітекторів Benthem Crouwel Architects створила креативний проект, який підкорив світ. Нова будівля нагадує величезну ванну, яка складається з 271 панелі.

У музеї зібрані унікальні твори нідерландського, французького і сучасного світового образотворчого мистецтва.



Міський музей Амстердама



Музей нагадує гігантську ванну

Національний музей Австралії

Музей розташований у місті Канберра та присвячений соціальній історії Австралії. У 2001 році відбулось офіційне відкриття будівлі, яка вразила дизайном всіх жителів міста. Автором проекту став австралійський архітектор Говард Реґґатт.

Однак світові критики не були у захваті від роботи архітектора. До прикладу, у Німеччині його звинуватили у плагіаті, мовляв, проект схожий на Єврейський музей у Берліні.



Національний музей Австралії

Фотопорівняння Національного музею Австралії та Єврейського музею Берліна: