"Криві будиночки" для відомої кіностудії від Френка Гері: фото, що вражають

Френк Гері випустив візуалізацію нової штаб-квартири знаменитої компанії Warner Bros. За словами архітектора, це спроба "повернути відчуття голлівудської пишноти" в атмосферу медіа-району Бербанк.

У Бербанк розташовані офіси найбільших медіа-компаній та корпорацій, котрі спеціалізуються на бізнесі у сфері розваг. А ось архітектура району – досить одноманітна. Про це повідомляє Pragmatika.media

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Все найцікавіше розташоване на територіях кінофабрик, і з боку вулиць все приховано за парканами і стінами ангарів. Гері прагне порушити це нудне одноманіття своїм асиметричним "осколковим" дизайном і оживити панораму вздовж автостради Ventura Freeway.

З боку автостради офіси розмістять один довгий скульптурний скляний фасад. Немов айсберги, що пливуть уздовж шосе. З боку студії будівлі плануємо перепади висот, щоб відповідати масштабу і характеру вже існуючих будівель,

– розповідає Френк Гері.

Для нового офісного комплексу вже придумали назву: Second Century Project. Архітектурний проект, запропонований Гері, активно обговорюють в соцмережах.



Ось так чудернацько може виглядати будівля відомої кінокомпанії

Жителі Лос-Анджелеса позитивно ставляться до такої атракції. Проте, не без критичних зауважень. Відтак один із коментаторів зазначив:

Я сподіваюся, принаймні, що відблиски на скляному фасаді будівлі і відбите ним світло не викличуть пробок на автостраді, пожеж в парку Гріффіт або перегріву в житлових будинках на південь від автостради.

З огляду на візуалізацію, нові будівлі побудують на місці автопаркінгу та великого плоского ангару кінофабрики The Burbank Studios. У 2007-му році Warner Bros. придбала компанію The Burbank Studios за 250 мільйонів доларів.



Warner Bros постане в оновленому вигляді вже в 2023 році

Але в цю суму не входило майно – будівлі та ангари, на місці яких будуть побудовані нові офіси Warner Bros., належать Worthe Real Estate Group та її партнеру Stockbridge Real Estate Fund., сама ж кінокомпанія володіє правом на довгострокову оренду.



Жителі Лос-Анджелеса позитивно ставляться до такої атракції

Початок робіт заплановано на осінь 2019-го року, а відкриття нової штаб-квартири Warner Bros. заплановано на 2023 рік – до 100-річного ювілею кінокомпанії.