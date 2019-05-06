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      "Кривые домики" для известной киностудии от Фрэнка Гэри: невероятные фото

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      "Кривые домики" от Фрэнка Гэри: невероятные фото
      "Кривые домики" от Фрэнка Гэри: невероятные фото / Sora/Gehry Partners, LLP.

      Фрэнк Гэри выпустил визуализацию новой штаб-квартиры знаменитой компании Warner Bros. По словам архитектора, это попытка "вернуть ощущение голливудской пышности" в атмосферу медиа-района Бербанк.

      В Бербанке расположены офисы крупнейших медиа-компаний и корпораций, специализирующихся на бизнесе в сфере развлечений. А вот архитектура района – достаточно однообразная. Об этом сообщает Pragmatika.media

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      Все самое интересное расположено на территориях кинофабрик, а со стороны улиц все скрыто за заборами и стенами ангаров. Гэри стремится нарушить это томительное одинообразие своим асимметричным "осколочным" дизайном и оживить панораму вдоль автострады Ventura Freeway.

      Со стороны автострады офисы разместят один длинный скульптурный стеклянный фасад. Словно айсберги, плывущие вдоль шоссе. Со стороны студии планируем перепады высот, чтобы соответствовать масштабу и характеру уже существующих зданий,
      – рассказывает Фрэнк Гэри.

      Для нового офисного комплекса уже придумали название: Second Century Project. Архитектурный проект, предложенный Гэри, активно обсуждают в соцсетях.

      Ось так чудернацько може виглядати будівля відомої кінокомпанії
      Вот так причудливо может выглядеть здание известной кинокомпании

      Жители Лос-Анджелеса положительно относятся к такой аттракции. Однако, не без критических замечаний. Поэтому один из комментаторов отметил:

      Я надеюсь, по крайней мере, что блики на стеклах здания и отраженный ими свет не вызовут пробок на автостраде, пожаров в парке Гриффит или перегрева в жилых домах на юг от автострады.

      Учитывая визуализацию, новые здания построят на месте автопаркинга и большого плоского ангара кинофабрики The Burbank Studios. В 2007-м году Warner Bros. приобрела компанию The Burbank Studios за 250 миллионов долларов.

      Warner Bros постане в оновленому вигляді вже в 2023 році
      Warner Bros предстанет в обновленном виде уже в 2023 году

      Но в эту сумму не входило имущество – здания и ангары, на месте которых будут построены новые офисы Warner Bros., принадлежат Worthe Real Estate Group и ее партнеру Stockbridge Real Estate Fund., сама же кинокомпания владеет правом на долгосрочную аренду.

      Жителі Лос-Анджелеса позитивно ставляться до такої атракції
      Жители Лос-Анджелеса положительно относятся к проекту

      Начало работ запланировано на осень 2019-го года, а открытие новой штаб-квартиры Warner Bros. запланировано на 2023 год – к 100-летнему юбилею кинокомпании.

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости мира Кино Архитектура Крутые здания
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