"Кривые домики" для известной киностудии от Фрэнка Гэри: невероятные фото

Фрэнк Гэри выпустил визуализацию новой штаб-квартиры знаменитой компании Warner Bros. По словам архитектора, это попытка "вернуть ощущение голливудской пышности" в атмосферу медиа-района Бербанк.

В Бербанке расположены офисы крупнейших медиа-компаний и корпораций, специализирующихся на бизнесе в сфере развлечений. А вот архитектура района – достаточно однообразная. Об этом сообщает Pragmatika.media

Читайте также: Фрэнку Гэри – 90: Топ эпатажных проектов архитектора, которые нужно увидеть воочию

Все самое интересное расположено на территориях кинофабрик, а со стороны улиц все скрыто за заборами и стенами ангаров. Гэри стремится нарушить это томительное одинообразие своим асимметричным "осколочным" дизайном и оживить панораму вдоль автострады Ventura Freeway.

Со стороны автострады офисы разместят один длинный скульптурный стеклянный фасад. Словно айсберги, плывущие вдоль шоссе. Со стороны студии планируем перепады высот, чтобы соответствовать масштабу и характеру уже существующих зданий,

– рассказывает Фрэнк Гэри.

Для нового офисного комплекса уже придумали название: Second Century Project. Архитектурный проект, предложенный Гэри, активно обсуждают в соцсетях.



Вот так причудливо может выглядеть здание известной кинокомпании

Жители Лос-Анджелеса положительно относятся к такой аттракции. Однако, не без критических замечаний. Поэтому один из комментаторов отметил:

Я надеюсь, по крайней мере, что блики на стеклах здания и отраженный ими свет не вызовут пробок на автостраде, пожаров в парке Гриффит или перегрева в жилых домах на юг от автострады.

Учитывая визуализацию, новые здания построят на месте автопаркинга и большого плоского ангара кинофабрики The Burbank Studios. В 2007-м году Warner Bros. приобрела компанию The Burbank Studios за 250 миллионов долларов.



Warner Bros предстанет в обновленном виде уже в 2023 году

Но в эту сумму не входило имущество – здания и ангары, на месте которых будут построены новые офисы Warner Bros., принадлежат Worthe Real Estate Group и ее партнеру Stockbridge Real Estate Fund., сама же кинокомпания владеет правом на долгосрочную аренду.



Жители Лос-Анджелеса положительно относятся к проекту

Начало работ запланировано на осень 2019-го года, а открытие новой штаб-квартиры Warner Bros. запланировано на 2023 год – к 100-летнему юбилею кинокомпании.