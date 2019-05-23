Паперові квіти у серці Китаю: монументальний культурний центр за проектом Захи Хадід

У китайській провінції Хунань завершується будівництво Міжнародного центру культури та мистецтва, який об'єднає в собі музей сучасного мистецтва та одразу два театри.

Міжнародний центр "Мейсіху" у місті Чанша планують відкрити вже до кінця 2019 року, але ще до офіційного відкриття простір навколо будівлі формує культурне життя міста.

Дивіться також: Топ-10 надзвичайних музеїв світу

Команда фотографів Gsvisuals оприлюднила фото, як монументальний об'єкт виглядає зараз, пише Dezeen.

Будівництво комплексу загальною площею понад 115 тисяч метрів квадратних розпочалось у 2011-му році ще за життя знаменитої архітекторки (Заха Хадід померла у 2016-му).

Комплекс складається із трьох окремих споруд, фірмової для Захи Хадід хвилеподібної форми, які з висоти пташиного польоту нагадують велетенські квіти з паперу.



Міжнародний культурний центр за проектом Захи Хадід у Китаї//Фото: gsvisuals.co

Великий театр зможе вмістити до 1800 глядачів. Музей сучасного мистецтва і Малий театр поєднали в собі багатофункціональний гнучкий простір, розрахований на проведення найрізноманітніших заходів: від камерних вистав і модних показів до бенкетів і приватних вечірок.



Будівля Міжнародного центру культури та мистецтва у Китаї//Фото: gsvisuals.co

Зведені споруди центру практично повністю збігаються з проектом, запропонованим бюро Захи Хадід. Чого не скажеш про простір навколо.



Простір навколо культурного центру на відміну у порівнянні з проектом сильно змінився//Фото: gsvisuals.co

Зокрема, з ескізів проекту видно, що комплекс планували врівноважити групою висотних комерційних будівель геометричної форми, які б дивились доволі органічно поруч з "паперовими квітами". Натомість там виросли масивні хмарочоси у вигляді строгих кристалів.

Дивіться фотопорівняння:

Проект Міжнародного центру культури та мистецтв у Китаї за проектом Захи Хадід: дивіться відео

Напередодні у Катарі відкрили стадіон до Чемпіонату світу з футболу 2022, збудований за проектом Захи Хадід.