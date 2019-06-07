Вежа Землі: найвищий у світі дерев'яний хмарочос збудують в Канаді – фото
40-поверховий дерев'яний хмарочос планують збудувати у канадському Ванкувері. Він може стати найвищою спорудою з дерева у світі.
Над проектом будівлі працює американська архітектурно-дизайнерська компанія Perkins+Will. Їй дали дуже символічну назву – Canada Earth Tower (з англійської – "Канадська вежа Землі")
Дивіться також: Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року
Хмарочос матиме 40 поверхів і зможе вмістити приблизно 200 квартир. На кожній секції між трьома поверхами з південного боку будівлі облаштують відкритий для мешканців сад.
Нижні поверхи будуть відведені під офісні приміщення та магазини, а у внутрішньому дворику з'являться торгові зали та ресторани.
Найвищий дерев'яний хмарочос світу з'явиться у Канаді//Фото: Dezeen.com
Чи повністю хмарочос буде з дерева? Будівля буде збудована переважно з вогнестійкого дерева, зокрема, зі спеціальної крос-ламінованої деревини.
Для підлогового покриття у приміщеннях та для опорних колон будуть використовувати дерев'яні матеріали, в той час як частина будівлі з ліфтами та аварійними сходами з міркувань сейсмічної та пожежної безпеки буде з бетону.
Фасад будівлі буде з вогнестійкого дерева//Фото: Dezeen.com
Проект інтер'єру публічного простору в будівлі Canada Earth Tower//Фото: Dezeen.com
Зараз на місці майбутнього хмарочосу стоїть 4-поверхова бетонна споруда, збудована понад 40 років тому.
У 2017-му у Ванкувері уже відкрили 18-поверхову вежу UBC Brock Commons, яка деякий час була найвищою будівлею світу. Проте вже 2018-му втратила це звання, коли у норвезькому місті Брумунддале відкрили дерев'яний хмарочос висотою 85,4 метри.
У Нью-Йорку хочуть заборонити будівництво скляних хмарочосів.