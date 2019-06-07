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      Вежа Землі: найвищий у світі дерев'яний хмарочос збудують в Канаді – фото

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      40-поверховий дерев'яний хмарочос планують збудувати у канадському Ванкувері. Він може стати найвищою спорудою з дерева у світі.

      Над проектом будівлі працює американська архітектурно-дизайнерська компанія Perkins+Will. Їй дали дуже символічну назву – Canada Earth Tower (з англійської – "Канадська вежа Землі")

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      Хмарочос матиме 40 поверхів і зможе вмістити приблизно 200 квартир. На кожній секції між трьома поверхами з південного боку будівлі облаштують відкритий для мешканців сад.

      Нижні поверхи будуть відведені під офісні приміщення та магазини, а у внутрішньому дворику з'являться торгові зали та ресторани.

      хмарочос дерево Ванкувер Канада
      Найвищий дерев'яний хмарочос світу з'явиться у Канаді//Фото: Dezeen.com

      Чи повністю хмарочос буде з дерева? Будівля буде збудована переважно з вогнестійкого дерева, зокрема, зі спеціальної крос-ламінованої деревини.

      Для підлогового покриття у приміщеннях та для опорних колон будуть використовувати дерев'яні матеріали, в той час як частина будівлі з ліфтами та аварійними сходами з міркувань сейсмічної та пожежної безпеки буде з бетону.

      хмарочос дерево проект Канад Ванкувер
      Фасад будівлі буде з вогнестійкого дерева//Фото: Dezeen.com

      хмарочос Канада Ванкувер дерево інтер'єр
      Проект інтер'єру публічного простору в будівлі Canada Earth Tower//Фото: Dezeen.com

      Зараз на місці майбутнього хмарочосу стоїть 4-поверхова бетонна споруда, збудована понад 40 років тому.

      У 2017-му у Ванкувері уже відкрили 18-поверхову вежу UBC Brock Commons, яка деякий час була найвищою будівлею світу. Проте вже 2018-му втратила це звання, коли у норвезькому місті Брумунддале відкрили дерев'яний хмарочос висотою 85,4 метри.

      У Нью-Йорку хочуть заборонити будівництво скляних хмарочосів.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі Екологія Канада Фотоновини
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