Як відбувається переоформлення

У зв'язку з відкриттям ринку землі в Україні стало можливим переоформлення земель сільськогосподарського призначення, передає 24 Канал.

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Для оформлення права власності на земельний пай у порядку спадкування спадкоємцю необхідно:

звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Така заява подається особисто нотаріусу за місцем відкриття спадщини. Якщо спадкоємець постійно проживав із спадкодавцем на час відкриття спадщини та протягом встановленого строку у передбаченому законом порядку не відмовився від прийняття спадини, він вважається таким, що її прийняв. При цьому, незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу її відкриття. Загальний строк для прийняття спадщини дорівнює шести місяцям і починає вираховуватися з дня смерті спадкодавця або з дня, з якого він був оголошений померлим.

після спливу 6-місячного строку з дня відкриття звернутись до нотаріуса, якому було подано заяву про прийняття спадщини, із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину.

До заяви нотаріусу необхідно додати наступні документи:

свідоцтво про смерть спадкодавця (видається відділом реєстрації актів цивільного стану на підставі лікарської довідки про смерть);

документи, що підтверджують родинний зв'язок спадкоємця зі спадкодавцем (паспорт, реєстраційний номер платника податків, свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження);

оригінал документів, які підтверджують факт володіння земельним паєм (Державний акт на права власності на земельну частку (пай), або Сертифікат на право на земельну частку (пай);

довідку про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (паю), яка видається територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру або висновок оціночно-земельної експертизи;

витяг з Поземельної книги та довідки про відсутність обтяжень, обмежень.

За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину та реєструє право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. З цього моменту особа є повноправним власником успадкованого земельного паю.

Важливо отримати сертифікат інженера-землевпорядника

Часто виникає ситуація, коли був виданий документ на право власності на ім’я померлого, а кадастровий номер земельній ділянці присвоєно не було. Тоді нотаріус не зможе видати свідоцтво на спадщину спадкоємцю через відсутність земельної ділянки в земельному кадастрі, а, отже, і в реєстрі майнових прав на нерухоме майно.

Наступним кроком для спадкоємця буде звернення до землевпорядної організації за виготовленням технічної документації на земельну ділянку. Виконавцем робіт у вибраній землевпорядній організації може бути особа, яка має сертифікат інженера-землевпорядника. Перелік таких осіб можна знайти за допомогою Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Без наявності такого сертифікату у виконавця робіт технічна документація буде вважатись недійсною і державну реєстрацію земельну ділянки здійснено не буде. Після розробки і узгодження документації в необхідних установах буде присвоєно кадастровий номер земельній ділянці, а відомості про неї внесено до Державного земельного кадастру.

Однак, трапляються випадки коли особа була внесена в державний акт на право колективної власності, але не отримала сертифікат. В такому випадку, щоб отримати земельний пай у спадок, потрібно визнавати право власності на земельну ділянку, звернувшись до суду.

Важливо У разі, якщо до 1 січня 2025 року власник паю або його спадкоємець не оформить право власності на цю земельну ділянку, він вважатиметься таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. До цього часу ділянка буде вважатись «незатребуваною». Після 1 січня 2025 року незатребувані ділянки будуть визнані безхазяйними. Їх передадуть у комунальну власність територіальної громади, на території якої вони розташовані. Проте, якщо власник невитребуваної земельної ділянки або його спадкоємець пропустить строк оформлення земельної ділянки з поважної причини, він може подати позов до суду про визначення додаткового строку для оформлення.

Вартість послуг при переоформленні

Переоформлення земельної ділянки включає офіційні платежі та платежі за нотаріальні послуги. Вартість деяких офіційних послуг:

Перевірка земельної ділянки (по реєстрах) 68 гривень.

Проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку 119 гривень.

Видача витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 120 гривень.

Крім того, варто додати ще послуги нотаріуса, які можуть різнитись за вартістю.