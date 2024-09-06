Як будуть нараховувати субсидію

З 1 жовтня в Україні почнеться нарахування субсидій на опалювальний період. Усі, хто подасть документи після цієї дати, зможуть претендувати на субсидію саме для цього періоду. Якщо документи подані раніше, то субсидію буде перераховано автоматично.

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При зміні сезону додаткові документи вимагалися лише у частини отримувачів. Це стосувалося орендарів житла, осіб, у яких проживає менше людей, ніж зареєстровано, а також внутрішньо переміщених осіб.

Важливо Субсидія за жовтень буде розрахована з урахуванням початку опалювального сезону в більшості міст України. Розрахунок враховує 15 днів незалежно від точного старту опалювального сезону у конкретному місті. Виплата за жовтень надійде в листопаді, тому в жовтні сума для тих, хто вже отримував субсидію, залишиться незмінною.

Особливо це стосується тих, хто мав "нульову" субсидію влітку: у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, Пенсійний фонд перерахує субсидію з урахуванням початку опалення та зростання витрат на комуналку.

Процедура подання заяви на житлову субсидію

Подавати заяви на житлові субсидії можна буде кількома способами: