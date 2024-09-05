Доплати після 65 років

Пенсіонери, які досягли 65 років і мають понад 30 років страхового стажу, гарантовано отримуватимуть пенсію не менше 40% від мінімальної заробітної плати.

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Зараз мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень, тому мінімальна пенсія має бути 3 200 гривень. Однак, фактично вона складає 3 370 гривень.

Важливо! Якщо пенсія становить менше 40% від мінімальної зарплати, особі автоматично призначають доплату.

Доплати за віком

Особи, які досягли 70 років, починають отримувати додаткові виплати за віком: