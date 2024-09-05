Доплаты после 65 лет
Пенсионеры, достигшие 65 лет и имеющие более 30 лет страхового стажа, гарантированно будут получать пенсию не менее 40% от минимальной заработной платы.
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Сейчас минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен, поэтому минимальная пенсия должна быть 3 200 гривен. Однако, фактически она составляет 3 370 гривен.
Важно! Если пенсия составляет менее 40% от минимальной зарплаты, лицу автоматически назначают доплату.
Доплаты по возрасту
Лица, достигшие 70 лет, начинают получать дополнительные выплаты по возрасту:
- От 70 до 74 лет – дополнительно 300 гривен.
- От 75 до 79 лет – дополнительно 456 гривен.
- От 80 лет – дополнительно 570 гривен.