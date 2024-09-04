Состоится ли новая индексация
Осенью новой индексации пенсионных выплат не ожидается. Однако выплаты части пенсионеров все же вырастут.
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Увеличению выплат будет способствовать начисление специальной надбавки. Доплату по возрасту могут получить такие пенсионеры:
- лица старше 70 лет;
- граждане, которые получают пенсию по возрасту;
- те, которые имеют общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.
Размер этой надбавки определяется, в соответствии с возрастом:
- лица от 70 до 74 лет включительно имеют доплату 300 гривен;
- пенсионеры от 75 до 79 лет включительно получают 456 гривен;
- граждане от 80 лет имеют надбавку уже 570 гривен.
Такая надбавка назначается автоматически. То есть, обращаться в ПФУ для ее получения не нужно.
Напомним! Украинцы могут получить и другие надбавки, в частности, от ООН.