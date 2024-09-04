Состоится ли новая индексация

Осенью новой индексации пенсионных выплат не ожидается. Однако выплаты части пенсионеров все же вырастут.

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Увеличению выплат будет способствовать начисление специальной надбавки. Доплату по возрасту могут получить такие пенсионеры:

лица старше 70 лет;

граждане, которые получают пенсию по возрасту;

те, которые имеют общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.

Размер этой надбавки определяется, в соответствии с возрастом:

лица от 70 до 74 лет включительно имеют доплату 300 гривен;

пенсионеры от 75 до 79 лет включительно получают 456 гривен;

граждане от 80 лет имеют надбавку уже 570 гривен.

Такая надбавка назначается автоматически. То есть, обращаться в ПФУ для ее получения не нужно.

Напомним! Украинцы могут получить и другие надбавки, в частности, от ООН.