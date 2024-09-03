Как изменится сентябрьская пенсия

Часть пенсионеров сможет получить надбавку от Всемирной продовольственной программы ООН. Такая доплата предоставляется гражданам, живущих в зоне активных и потенциальных боевых действий.

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Также критериями для получения этой надбавки является то, что:

пенсия лица меньше чем 3 250 гривен;

пенсионер не получал помощи от международных организаций или выплат для ВПЛ после 1 марта 2023 года.

Размер такой надбавки рассчитывается индивидуально, как разница между 3 250 и суммой пенсии. То есть лицо, которое имеет пенсионную выплату – 3 тысячи гривен получает доплату 250 гривен.

Надбавка от ООН назначается автоматически. Перечень получателей определяется в зависимости от данных, что зафиксированы в реестрах.

Обратите внимание! Такая надбавка предоставляется до конца 2024 года.