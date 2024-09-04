Чи відбудеться нова індексація
Восени нової індексації пенсійних виплат не очікується. Проте виплати частини пенсіонерів усе ж зростуть.
Читайте також Детінізація економіки: на скільки виведення бізнесу з тіні поповнило бюджет у 2024 році
Збільшенню виплат сприятиме нарахування спеціальної надбавки. Доплату за віком можуть отримати такі пенсіонери:
- особи старше 70 років;
- громадяни, які отримують пенсію за віком;
- ті, які мають загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.
Розмір цієї надбавки визначається, відповідно до віку:
- особи від 70 до 74 років включно мають доплату 300 гривень;
- пенсіонери від 75 до 79 років включно отримують 456 гривень;
- громадяни від 80 років мають надбавку уже 570 гривень.
Така набавка призначається автоматично. Тобто, звертатись у ПФУ для її отримання непотрібно.
Нагадаємо! Українці можуть отримати і інші надбавки, зокрема, від ООН.