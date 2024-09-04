Чи відбудеться нова індексація

Восени нової індексації пенсійних виплат не очікується. Проте виплати частини пенсіонерів усе ж зростуть.

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Збільшенню виплат сприятиме нарахування спеціальної надбавки. Доплату за віком можуть отримати такі пенсіонери:

особи старше 70 років;

громадяни, які отримують пенсію за віком;

ті, які мають загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Розмір цієї надбавки визначається, відповідно до віку:

особи від 70 до 74 років включно мають доплату 300 гривень;

пенсіонери від 75 до 79 років включно отримують 456 гривень;

громадяни від 80 років мають надбавку уже 570 гривень.

Така набавка призначається автоматично. Тобто, звертатись у ПФУ для її отримання непотрібно.

Нагадаємо! Українці можуть отримати і інші надбавки, зокрема, від ООН.