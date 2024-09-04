Сколько в бюджете дополнительных денег от детенизации

Как утверждает Даниил Гетманцев, около 100 миллиардов гривен, которые Министерство финансов включило в изменения в бюджет 2024 года, является результатом перевыполнения поступлений Налоговой и Таможней с начала года благодаря детенизации.

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Впрочем, по словам народного депутата, детенизация всегда является неопределенным источником доходов бюджета. То есть, детенизация не может быть рассмотрена как надежный источник бюджетных поступлений, представленных в виде конкретной цифры под названием "доходы от детенизации".

Даниил Гетманцев Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики В частности, за первые 8 месяцев мы имели перевыполнение плана Налоговой на 62,8 миллиарда гривен, Таможней – на 12 миллиардов гривен. По году суммарно это будет действительно около 100 миллиардов гривен. Но, опять же, это не гарантированный источник

За семь месяцев 2024 года налоговые поступления в общий фонд бюджета выросли на 79,6% по сравнению с таким же периодом 2021 года и достигли 262,9 миллиарда гривен. В то же время поступления от налога на добавленную стоимость увеличились на 78,4% – на 67,4 миллиарда гривен.

На табачном рынке с мая не работают все нелегальные производители. В частности, некоторые компании были лишены лицензий, проведены обыски, деятельность заблокирована, черный рынок не работает. Благодаря этому за июнь – июль имеем увеличение поступлений по акцизному налогу по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 33,6%,

– объясняет нардеп.

Ситуация в сфере торговли электроникой также изменилась – удалось вывести крупные торговые сети из тени. По словам Гетманцева, по сравнению с 2023 годом, уплата налогов в бюджет выросла в 2,1 раза, а сбор НДС – в 2,8 раза.

Что касается торговли электроникой – в этом году были проведены очень жесткие меры в отношении крупных торговых сетей, которые полностью существовали в "тени". Более ста крупных магазинов в лучших местах крупных городов работали на ФОПах. Их Налоговая вообще не видела, потому что они не существовали юридически как целое. Фактическими проверками мы повысили налоговую эффективность НДС по сравнению с 2021 годом в 2,6 раза. По сравнению с 2023 годом уплата налогов в бюджет увеличилась в 2,1 раза, сбор НДС – в 2,8 раза,

– рассказывает Гетманцев.

Следует также отметить, что налоговая эффективность по НДС по сравнению с 2021 годом выросла на 14,8%.