Готовиться ли к резким повышениям цен на топливо в сентябре

Эксперт Сергей Куюн в разговоре с 24 Каналом отметил, что в сентябре не ожидается существенного повышения цен на бензин и дизтопливо.

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В августе трейдерам удалось сделать немалый запас топлива, в частности бензина и дизтоплива. Соответственно, в сентябре топливо будет продаваться еще по старым ценам.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" Кроме того, на бензин и дизтопливо не значительное повышение акцизов, то есть 1,5 гривны на бензине и 2 гривны на дизтопливе – это величины, на которые потребители даже не обращают внимания, ведь такое повышение происходит постоянно.

Что касается автогаза, то повышение на этот вид топлива было больше. Поэтому уже в августе началось повышение цен на чуть больше, чем 1 гривну.

В течение 3 недель сентября новый акциз на автогаз будет интегрирован в цене. Ожидаемая средняя цена – 33 гривны за литр,

– добавляет Куюн.

Напоминаем! С 1 сентября новые ставки на бензин составляют 242,6 евро за тысячу литров, на дизтопливо – 177,6 евро, а на автомобильный газ – 148 евро. Следующее повышение произойдет уже с 1 января 2025 года.

Доллар будет колебаться

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что по состоянию на начало сентября официальный курс доллара может находиться в пределах 41,4 – 41,6 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В сентябре, как ожидается, вполне возможно постепенное "движение" к росту курсовых показателей.

Напоминаем! Изменения курсов валют станет объективным ответом на рост инфляции – по итогам года она может составить 8,5%.

В то же время Лесовой добавляет, что первая неделя сентября вряд ли удивит валютный рынок определенными курсовыми перипетиями.

Несмотря на ожидаемое изменение амплитуды колебаний, все же ситуация будет оставаться слишком похожей на август – режим "управляемой гибкости" делает невозможным резкие курсовые изменения,

– говорит банкир.

Основные курсовые колебания, скорее всего, будут происходить в промежутке 41,1 – 41,4 гривны за доллар, а допустимый коридор валютных изменений будет находиться:

межбанк – 41 – 41,6 гривны за доллар,

– 41 – 41,6 гривны за доллар, наличный рынок – 41,2 – 41,8 гривны.

Подорожают ли продукты осенью

Овощи и фрукты

В комментарии 24 Каналу ученая из Института аграрной экономики Инна Сало рассказала, что по состоянию на конец августа цены на овощи борщового набора, по данным Минфина Украины, составляли: картофель – 24,90 гривны за кило, капуста белокочанная – 32,69 гривны за кило, морковь – 15,60 гривны за кило, лук репчатый – 19 гривен за кило, а свекла – 11,54 гривны за кило.

Инна Сало Главная научная сотрудница Институт аграрной экономики По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, до конца сентября 2024 года с повышением спроса на овощи при постоянном предложении ожидается незначительное их подорожание – до 10%. Это, конечно, будет зависеть от объемов поставок овощей, условий их хранения и логистики.

В то же время цена на капусту белокочанную продолжает повышаться. Цена выросла против показателя по состоянию на конец июля этого года на 21% и составляет 32,69 гривны за килограмм.

продолжает повышаться. Цена выросла против показателя по состоянию на конец июля этого года на 21% и составляет 32,69 гривны за килограмм. Цена яблок, по данным Минфина, составляет 34 гривны за кило. Как прогнозируют ученые, в сентябре цены с расширением предложения за счет отечественного производства снизятся до 30 гривны за кило.

по данным Минфина, составляет 34 гривны за кило. Как прогнозируют ученые, в сентябре цены с расширением предложения за счет отечественного производства снизятся до 30 гривны за кило. Цены на импортируемые плоды и в дальнейшем будут оставаться на довольно высоком уровне. В частности, на апельсины – до 75 гривен, лимоны – до 90 гривен, мандарины – до 100 гривен, а бананы – до 60 гривен.

и в дальнейшем будут оставаться на довольно высоком уровне. В частности, на апельсины – до 75 гривен, лимоны – до 90 гривен, мандарины – до 100 гривен, а бананы – до 60 гривен. Картофель стоил в конце августа 24,90 гривны за килограмм. В сентябре цена опустится – до около 20 гривен за килограмм.

Обратите внимание! Поскольку из-за засухи в 2024 году по сравнению с 2023 годом ожидается несколько ниже урожай картофеля, прогнозируется, что на конец осени цена на него вырастет до 30 гривен за килограмм.

Хлебобулочные изделия и зерно

Как объясняет 24 Каналу ученая Института Светлана Черемисина, подорожание электроэнергии и ее частые отключения, несомненно, будут влиять на ценовую динамику всего перечня хлебобулочных изделий.

Светлана Черемисина Главная научная сотрудница Института аграрной экономики Кроме этого – объективного фактора – на подорожание продукции хлебопекарной отрасли будет влиять рост цен на сырьевые составляющие производственного процесса.

С начала 2024 года закупочные цены на пшеницу 2 класса выросли на 52,9% – до 8 718 гривен за тонну,

выросли на 52,9% – до 8 718 гривен за тонну, На пшеницу 3 класса цены повысились на 41,6% – до 8 427 гривен за тонну,

цены повысились на 41,6% – до 8 427 гривен за тонну, А на рожь увеличились на 57,3% – 5 800 гривен,

увеличились на 57,3% – 5 800 гривен, Следовательно, мука подорожала на 5,3% – до 16,52 гривны за кило, масло подсолнечное на 2,6% – сейчас 60,49 гривны за литр, а сахар добавил в цене на 7,9% – до 34,78 гривны за кило.

Интересно! По оперативной информации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, отечественные аграрии уже закончили сбор пшеницы. По состоянию на 28 августа 2024 года аграриями уже собрано 21 740,6 тысячи тонн пшеницы. По прогнозам ученых Института аграрной экономики, до конца 2024 года значительного роста внутренних цен на пшеницу не ожидается. Средняя цена пшеницы 2 класса будет колебаться в пределах 9 000 – 9 500 гривен за тонну, пшеницы 3 класса – 8 500 – 9 100 гривен за тонну, фуражной – не превысит 8 000 гривен за тонну.

Черемисина добавляет, что в течение июля – августа продукция хлебопекарной отрасли также претерпела подорожание:

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 47,54 гривны за кило, а

Хлеб пшеничный из муки первого сорта – до 38,35 гривны за кило,

Хлеб ржаной – до 39,95 гривны за кило,

Батон – до 24,60 гривны за кило.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, ожидается дальнейший постепенный рост средней цены. В течение сентября 2024 года хлеб может прибавить в цене 3 – 5%.

Основные виды мяса

Ученая Наталья Копытец рассказала для 24 Канала, что для рынка мяса характерна тенденция колебания цен. Ощутимый рост цен на основные виды мяса – говядину, свинину и мясо птицы – наблюдается, обычно, на новогодние и пасхальные праздники, а также на границе летнего и осеннего сезонов.

Наталья Копытец Главный научный сотрудник Института аграрной экономики Осенью же определяющим фактором, который будет влиять на цену основных видов мяса, будет служить цена на зерновые и их фактический урожай, ведь в структуре себестоимости мяса около 70% составляют именно корма. Кроме этого, нынешние реалии включают аномальную жару и систематические длительные отключения электроэнергии, которые также влияют на повышение себестоимости продукции.

На начало августа 2024 года, по данным Государственной службы статистики Украины, средние потребительские цены на говядину выросли против цен на начало августа 2023 года на 20% и составляли 270,01 гривны за килограмм.

выросли против цен на начало августа 2023 года на 20% и составляли 270,01 гривны за килограмм. Куриное филе за этот период подорожало на 3,3% и стоило 158,62 гривны за килограмм.

за этот период подорожало на 3,3% и стоило 158,62 гривны за килограмм. В то же время средние потребительские цены на куриную тушку уменьшились на 4% – до 86,8 гривны за кило.

уменьшились на 4% – до 86,8 гривны за кило. За этот же период средние потребительские цены на свинину уменьшились на 10,2% и составили 177,47 гривны.

уменьшились на 10,2% и составили 177,47 гривны. Сало подешевело на 0,8% и стоило 160,10 гривны за кило.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в сентябре 2024 года возможно повышение средних потребительских цен на основные виды мяса – говядина, свинина и курятина – до 3%.

Прогнозы относительно недвижимости

Как рассказал специалист по недвижимости Юрий Пита 24 Каналу, за последний месяц рынок аренды в Украине был довольно активным, а спрос оставался.

Юрий Пита Исполнительный директор Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Цены выросли в большинстве регионов Украины, особенно в центральных и западных. Скорее всего, это связано с тем, что покупатели не готовы покупать недвижимость, отдавая предпочтение аренде.

Несмотря на это, по словам Питы, рынок недвижимости остается неоднородный, ведь в западных и центральных регионах страны спрос активнее и цены выше.

Хотя необходимо отметить рост предложения и снижение спроса по всей стране, в связи с этим цены в большинстве снижаются. По-прежнему больше интересуются вторичным рынком, первичному рынку нужна государственная поддержка в виде программ,

– добавляет специалист.

Важно! В первые 3 месяца осени ожидается, что спрос будет активнее, а при таких условиях цены будут становиться стабильнее. В случае, когда спрос все же не будет активным, тогда ожидается снижение цен.

Будет зависеть рынок и от событий на фронте и финансовых возможностей населения, которые, в свою очередь, будут зависеть от ситуации в экономике Украины, стабильного рынка труда, международной помощи и государственной поддержки сектора.