Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців

Державні будівельні норми в Україні змінюють з минулого року. Вони обіцяють більше якості та комфорту і менше проблем та витрат. Частина нових почала діяти вже у 2018-му. Ще частину – розробили у листопаді торік, а чинними вони стануть з 28 лютого 2019-го. Що і як змінили і ще змінять нові ДБН – проаналізували журналісти 24 каналу.

Що таке Державні будівельні норми?ДБН – це обов’язкові до виконання нормативні документи для проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їхнього призначення.

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У квітні 2018-го уряд затвердив три нові ДБН. Почнемо з них.

1. Планування і забудова територій

Запровадили крім "червоних" ліній (обмежують вулиці, дороги, території кварталів) ще "блакитні", "зелені" та "жовті" лінії.

"Блакитні" лінії: регулюють висотність забудов. Все залежить від кількості мешканців населеного пункту:

- у селах – до 4 поверхів;

- у селищах міського типу – до 5;

- у містах з населенням до 50 тисяч мешканців – до 9;

- від 50 до 100 тисяч мешканців – до 16 поверхів;

- великих містах з понад 100 тисяч мешканців – висотність регулюватиметься містопланувальними документами.

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"Зелені" лінії: передбачають обмеження для будівництв на території парків, лісів, заповідників та інших "зелених зон".

"Жовті" лінії регулюватимуть щільність і висотність забудов з точки зору доступу до евакуаційних шляхів.



Що означають нові ДБН про лінії обмеження забудови міста: інфографіка/Facebook: Лев Парцхаладзе

2. Зміни для автодоріг і пасажирів

За новими нормами у містах з населенням понад 100 тисяч тепер розроблятимуть комплексні схеми транспорту на 30-40 років. Це окремий документ на основі генерального плану міста з визначенням класу магістральних вулиць, принципами будівництва перехресть і розв'язок, розрахованими за інтенсивністю та швидкістю руху транспорту.

Також нові ДБН запровадили нове поняття – транспортно-пересадочні вузли. Вони – для спрощення пересадки пасажирів між різними видами транспорту. Такі вузли мають забезпечити на:

- окраїнах міста;

- під’їздах до центру (але не в центрі);

- біля аеропортів, залізничних вокзалів, станцій метро, великих громадських чи торгових центрів.

Пересадка з одного на інший вид транспорту має займати не більше 10 хвилин – вказує новий ДБН.

3. Зміни для закладів освіти

Цим оновленням дозволили дитячі садки у житлових будинках. За новими нормами у дитячих садках і школах побудують пандуси, ліфти та додаткові приміщення для медичного обслуговування, а у нових будівлях – обов'язково проектуватимуть спортзали, роздягальні, ігрові та спальні кімнати, туалети – з урахуванням їхньої доступності для маломобільних дітей.

Також нові нормативи збільшили навчальну площу – з 2-2,4 до 3 квадратних метрів на одного учня.

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Нові ДБН дозволяють облаштовувати дитячі садки у житлових будинках//Фото: 24 канал

4. Фасадне утеплення по-новому

У грудні 2018 чинними стали ДБН щодо фасадної теплоізоляції. Вони передбачають впровадження європейських вимог до енергомодернізації фасадів.

Зміни ДБН у 2019-му почнуться з новацій освітлення будівель, водопостачання та каналізування.

5. Нове освітлення

Нові норми розширили зонування України за світловим кліматом. Тепер буде 4 зони замість 2-х, що були досі (Одеська область та Крим – одна, решта регіонів – друга). Це дозволить проводити коректніший розрахунок мінімальної площі вікон для підвищення освітлення та комфорту приміщень.

У приміщеннях без вікон, денного освітлення і в яких неможлива електрифікація (як виробництво, підвальні приміщення, закриті коридори) – для освітлення застосовуватимуть світлодіоди.



Нові ДБН щодо освітлення набувають чинності 28 лютого// Фото: Shutterstock

6. Новації у водопостачанні

ДБН передбачає автоматичний моніторинг тиску води для швидкого виявлення і запобігання аварій. Це зменшить кількість аварій на водопроводах.

Щоб це забезпечити – встановлять прилади вимірювання тиску холодної і гарячої води. Відповідна інформація оперативно передаватиметься у диспетчерський пункт.

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7. Каналізування по-сучасному

Головний акцент – на надійність роботи каналізації. Передбачене використання спеціальних приладів для боротьби з осадом і засміченням у каналізації.