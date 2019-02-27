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      Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців

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      Як і що змінять ДБН у нашому житті
      Як і що змінять ДБН у нашому житті / 24 канал

      Державні будівельні норми в Україні змінюють з минулого року. Вони обіцяють більше якості та комфорту і менше проблем та витрат. Частина нових почала діяти вже у 2018-му. Ще частину – розробили у листопаді торік, а чинними вони стануть з 28 лютого 2019-го. Що і як змінили і ще змінять нові ДБН – проаналізували журналісти 24 каналу.

      Що таке Державні будівельні норми?ДБН – це обов’язкові до виконання нормативні документи для проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їхнього призначення.

      Читайте також: Нові правила забудови міст: що зміниться з 1 вересня 

      У квітні 2018-го уряд затвердив три нові ДБН. Почнемо з них.

      1. Планування і забудова територій

      Запровадили крім "червоних" ліній (обмежують вулиці, дороги, території кварталів) ще "блакитні", "зелені" та "жовті" лінії.

      "Блакитні" лінії: регулюють висотність забудов. Все залежить від кількості мешканців населеного пункту:

      - у селах – до 4 поверхів;
      - у селищах міського типу – до 5;
      - у містах з населенням до 50 тисяч мешканців – до 9;
      - від 50 до 100 тисяч мешканців – до 16 поверхів;
      - великих містах з понад 100 тисяч мешканців – висотність регулюватиметься містопланувальними документами.

      Читайте також: Нові ДБН про щільність забудов: від чого тепер залежить висотність будівництва в Україні 

      "Зелені" лінії: передбачають обмеження для будівництв на території парків, лісів, заповідників та інших "зелених зон".

      "Жовті" лінії регулюватимуть щільність і висотність забудов з точки зору доступу до евакуаційних шляхів.

      ДБН будівництво лінії блакитні жовті зелені
      Що означають нові ДБН про лінії обмеження забудови міста: інфографіка/Facebook: Лев Парцхаладзе

      2. Зміни для автодоріг і пасажирів

      За новими нормами у містах з населенням понад 100 тисяч тепер розроблятимуть комплексні схеми транспорту на 30-40 років. Це окремий документ на основі генерального плану міста з визначенням класу магістральних вулиць, принципами будівництва перехресть і розв'язок, розрахованими за інтенсивністю та швидкістю руху транспорту.

      Також нові ДБН запровадили нове поняття – транспортно-пересадочні вузли. Вони – для спрощення пересадки пасажирів між різними видами транспорту. Такі вузли мають забезпечити на:

      - окраїнах міста;
      - під’їздах до центру (але не в центрі);
      - біля аеропортів, залізничних вокзалів, станцій метро, великих громадських чи торгових центрів.

      Пересадка з одного на інший вид транспорту має займати не більше 10 хвилин – вказує новий ДБН.

      3. Зміни для закладів освіти

      Цим оновленням дозволили дитячі садки у житлових будинках. За новими нормами у дитячих садках і школах побудують пандуси, ліфти та додаткові приміщення для медичного обслуговування, а у нових будівлях – обов'язково проектуватимуть спортзали, роздягальні, ігрові та спальні кімнати, туалети – з урахуванням їхньої доступності для маломобільних дітей.

      Також нові нормативи збільшили навчальну площу – з 2-2,4 до 3 квадратних метрів на одного учня.

      Читайте також: В Україні дозволили будівництво дитячих майданчиків на дахах будинків

      ДБН дитячі садки
      Нові ДБН дозволяють облаштовувати дитячі садки у житлових будинках//Фото: 24 канал

      4. Фасадне утеплення по-новому

      У грудні 2018 чинними стали ДБН щодо фасадної теплоізоляції. Вони передбачають впровадження європейських вимог до енергомодернізації фасадів. 

      Зміни ДБН у 2019-му почнуться з новацій освітлення будівель, водопостачання та каналізування.

      5. Нове освітлення

      Нові норми розширили зонування України за світловим кліматом. Тепер буде 4 зони замість 2-х, що були досі (Одеська область та Крим – одна, решта регіонів – друга). Це дозволить проводити коректніший розрахунок мінімальної площі вікон для підвищення освітлення та комфорту приміщень.

      У приміщеннях без вікон, денного освітлення і в яких неможлива електрифікація (як виробництво, підвальні приміщення, закриті коридори) – для освітлення застосовуватимуть світлодіоди.

      ДБН вікна освітлення
      Нові ДБН щодо освітлення набувають чинності 28 лютого// Фото: Shutterstock

      6. Новації у водопостачанні

      ДБН передбачає автоматичний моніторинг тиску води для швидкого виявлення і запобігання аварій. Це зменшить кількість аварій на водопроводах.

      Щоб це забезпечити – встановлять прилади вимірювання тиску холодної і гарячої води. Відповідна інформація оперативно передаватиметься у диспетчерський пункт.

      Читайте також: Без стін і перегородок: як планують осучаснити українські суди

      7. Каналізування по-сучасному

      Головний акцент – на надійність роботи каналізації. Передбачене використання спеціальних приладів для боротьби з осадом і засміченням у каналізації.

      Читайте також про нові ДБН, які діють в Україні:
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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини нерухомості Публікації Статті Новини України Будівництво Реформи ДБН Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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