Новые государственные строительные нормы: ТОП-7 изменений, которые коснутся украинцев
Государственные строительные нормы в Украине меняют с прошлого года. Они обещают больше качества и комфорта и меньше проблем и затрат. Часть новых начала действовать уже в 2018-ом. Еще часть – разработали в ноябре в прошлом году, а в силе они станут с 28 февраля 2019-го. Что и как изменили и еще изменят новые ГСН – проанализировали журналисты 24 канала.
Что такое Государственные строительные нормы?
ГСН – это обязательные к исполнению нормативные документы для проектирования новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов согласно их назначения.
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В апреле 2018-го правительство утвердило три новых ГСН. Начнем с них.
1. Планировка и застройка территорий
Ввели кроме "красных" линий (ограничивают улицы, дороги, территории кварталов) еще "голубые", "зеленые" и "желтые" линии.
"Голубые" линии: регулируют высотность застроек. Все зависит от количества жителей населенного пункта:
- в селах – до 4 этажей;
- в поселках городского типа – до 5;
- в городах с населением до 50 тысяч жителей – до 9;
- от 50 до 100 тысяч жителей – до 16 этажей;
- крупных городах с более 100 тысячами жителей – высотность будет регулироваться градопланировочными документами.
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"Зеленые" линии: предусматривают ограничения для строек на территории парков, лесов, заповедников и других "зеленых зон".
"Желтые" линии будут регулировать плотность и высотность застроек с точки зрения доступа к эвакуационных путей.
Что означают новые ГСН о линии ограничения застройки города: инфографика/Facebook: Лев Парцхаладзе
2. Изменения для автодорог и пассажиров
По новым нормам в городах с населением свыше 100 тысяч теперь будут разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет. Это отдельный документ на основе генерального плана города с определением класса магистральных улиц, принципами строительства перекрестков и развязок, рассчитанными за интенсивностью и скоростью движения транспорта.
Также новые ГСН ввели новое понятие – транспортно-пересадочные узлы. Они – для упрощения пересадки пассажиров между различными видами транспорта. Такие узлы должны обеспечить на:
- окраинах города;
- подъездах к центру (но не в центре);
- возле аэропортов, железнодорожных вокзалов, станций метро, крупных общественных или торговых центров.
Пересадка с одного на другой вид транспорта должна занимать не более 10 минут – указывает новый ГСН.
3. Изменения для учебных заведений
Этим обновлением разрешили детские сады в жилых домах. По новым нормам в детских садах и школах построят пандусы, лифты и дополнительные помещения для медицинского обслуживания, а в новых зданиях – обязательно будут проектировать спортзалы, раздевалки, игровые и спальные комнаты, туалеты – с учетом их доступности для маломобильных детей.
Также новые нормативы увеличили учебную площадь – с 2-2,4 до 3 квадратных метров на одного ученика.
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Новые ГСН позволяют обустраивать детские сады в жилых домах//Фото: 24 канал
4. Фасадное утепление по-новому
В декабре 2018 действующими стали ГСН относительно фасадной теплоизоляции. Они предусматривают внедрение европейских требований к енергомодернизации фасадов.
Изменения ГСН в 2019-м начнутся с новаций освещения зданий, водоснабжения и канализации.
5. Новое освещение
Новые нормы расширили зонирование Украины по световым климатам. Теперь будет 4 зоны вместо 2-х, что были до сих пор (Одесская область и Крым – одна, остальные регионы – вторая). Это позволит проводить более корректный расчет минимальной площади окон для повышения освещения и комфорта помещений.
В помещениях без окон, дневного освещения и в которых невозможна электрификация (как производство, подвальные помещения, закрытые коридоры) – для освещения применять светодиоды.
Новые ГСН по освещению вступают в силу 28 февраля// Фото: Shutterstock
6. Новации в водоснабжении
ГСН предусматривает автоматический мониторинг давления воды для быстрого выявления и предотвращения аварий. Это уменьшит количество аварий на водопроводах.
Чтобы это обеспечить – установят приборы измерения давления холодной и горячей воды. Соответствующая информация будет оперативно передаваться в диспетчерский пункт.
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7. Канализирование по-современному
Главный акцент – на надежность работы канализации. Предусмотрено использование специальных приборов для борьбы с осадком и засором в канализации.
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