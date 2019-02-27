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      Новые государственные строительные нормы: ТОП-7 изменений, которые коснутся украинцев

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      Как и что изменят ГСН в нашей жизни
      Как и что изменят ГСН в нашей жизни / 24 канал

      Государственные строительные нормы в Украине меняют с прошлого года. Они обещают больше качества и комфорта и меньше проблем и затрат. Часть новых начала действовать уже в 2018-ом. Еще часть – разработали в ноябре в прошлом году, а в силе они станут с 28 февраля 2019-го. Что и как изменили и еще изменят новые ГСН – проанализировали журналисты 24 канала.

      Что такое Государственные строительные нормы?
      ГСН – это обязательные к исполнению нормативные документы для проектирования новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов согласно их назначения.

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      В апреле 2018-го правительство утвердило три новых ГСН. Начнем с них.

      1. Планировка и застройка территорий

      Ввели кроме "красных" линий (ограничивают улицы, дороги, территории кварталов) еще "голубые", "зеленые" и "желтые" линии.

      "Голубые" линии: регулируют высотность застроек. Все зависит от количества жителей населенного пункта:

      - в селах – до 4 этажей;
      - в поселках городского типа – до 5;
      - в городах с населением до 50 тысяч жителей – до 9;
      - от 50 до 100 тысяч жителей – до 16 этажей;
      - крупных городах с более 100 тысячами жителей – высотность будет регулироваться градопланировочными документами.

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      "Зеленые" линии: предусматривают ограничения для строек на территории парков, лесов, заповедников и других "зеленых зон".

      "Желтые" линии будут регулировать плотность и высотность застроек с точки зрения доступа к эвакуационных путей.

      ДБН будівництво лінії блакитні жовті зелені

      Что означают новые ГСН о линии ограничения застройки города: инфографика/Facebook: Лев Парцхаладзе

      2. Изменения для автодорог и пассажиров

      По новым нормам в городах с населением свыше 100 тысяч теперь будут разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет. Это отдельный документ на основе генерального плана города с определением класса магистральных улиц, принципами строительства перекрестков и развязок, рассчитанными за интенсивностью и скоростью движения транспорта.

      Также новые ГСН ввели новое понятие – транспортно-пересадочные узлы. Они – для упрощения пересадки пассажиров между различными видами транспорта. Такие узлы должны обеспечить на:

      - окраинах города;
      - подъездах к центру (но не в центре);
      - возле аэропортов, железнодорожных вокзалов, станций метро, крупных общественных или торговых центров.

      Пересадка с одного на другой вид транспорта должна занимать не более 10 минут – указывает новый ГСН.

      3. Изменения для учебных заведений

      Этим обновлением разрешили детские сады в жилых домах. По новым нормам в детских садах и школах построят пандусы, лифты и дополнительные помещения для медицинского обслуживания, а в новых зданиях – обязательно будут проектировать спортзалы, раздевалки, игровые и спальные комнаты, туалеты – с учетом их доступности для маломобильных детей.

      Также новые нормативы увеличили учебную площадь – с 2-2,4 до 3 квадратных метров на одного ученика.

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      ДБН дитячі садки

      Новые ГСН позволяют обустраивать детские сады в жилых домах//Фото: 24 канал

      4. Фасадное утепление по-новому

      В декабре 2018 действующими стали ГСН относительно фасадной теплоизоляции. Они предусматривают внедрение европейских требований к енергомодернизации фасадов.

      Изменения ГСН в 2019-м начнутся с новаций освещения зданий, водоснабжения и канализации.

      5. Новое освещение

      Новые нормы расширили зонирование Украины по световым климатам. Теперь будет 4 зоны вместо 2-х, что были до сих пор (Одесская область и Крым – одна, остальные регионы – вторая). Это позволит проводить более корректный расчет минимальной площади окон для повышения освещения и комфорта помещений.

      В помещениях без окон, дневного освещения и в которых невозможна электрификация (как производство, подвальные помещения, закрытые коридоры) – для освещения применять светодиоды.

      ДБН вікна освітлення

      Новые ГСН по освещению вступают в силу 28 февраля// Фото: Shutterstock

      6. Новации в водоснабжении

      ГСН предусматривает автоматический мониторинг давления воды для быстрого выявления и предотвращения аварий. Это уменьшит количество аварий на водопроводах.

      Чтобы это обеспечить – установят приборы измерения давления холодной и горячей воды. Соответствующая информация будет оперативно передаваться в диспетчерский пункт.

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      7. Канализирование по-современному

      Главный акцент – на надежность работы канализации. Предусмотрено использование специальных приборов для борьбы с осадком и засором в канализации.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости политики Публикации Статьи Реформы Строительство Новости недвижимости Украины ГСН
      Источник: 24 канал
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