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      Без стен и перегородок: как планируют осовременить украинские суды

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      Новые требования к проектированию помещений судов в Украине
      Новые требования к проектированию помещений судов в Украине / 24 канал/Иллюстрация

      В Министерстве регионального развития показали, как могут измениться помещения судов в Украине.

      В Кабмине работают над разработкой новых государственных строительных норм, которые позволят осовременить помещения судов в Украине.

      Читайте также: Новые градостроительные нормы будут действовать несмотря на решение суда: объяснения Минрегиона

      Что предусматривают новые ГСН – об этом в своем Facebook заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

      Новые нормы предусматривают, что в большинстве государственных и других административных учреждений Украины на смену устаревшему проектированию холлов придет формат открытого пространства без лишних стен и перегородок – так называемый open space.

      В правительстве предполагают, что таким образом учреждения станут не только более открытыми и прозрачными визуально, но и в своей деятельности.

      Как изменятся помещения судов?

      Публичное пространство в судах планируют усовершенствовать, создав удобные и комфортные для посетителей холлы и залы ожидания в формате open space.

      Помещения судов также должны предусматривать обязательный безбарьерный доступ для людей с инвалидностью и надлежащие условия для посетителей с маленькими детьми.

      ДБН проектування приміщення суди

      Что такое Государственные строительные нормы (ГСН)?
      Это обязательные к выполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

      28 февраля в Украине вступает в силу ряд новых ГСН касательно строительства, водоснабжения, водоотведения и освещения помещений.

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      Теги: Судьи Минрегион ГСН Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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