Без стен и перегородок: как планируют осовременить украинские суды
В Министерстве регионального развития показали, как могут измениться помещения судов в Украине.
В Кабмине работают над разработкой новых государственных строительных норм, которые позволят осовременить помещения судов в Украине.
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Что предусматривают новые ГСН – об этом в своем Facebook заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.
Новые нормы предусматривают, что в большинстве государственных и других административных учреждений Украины на смену устаревшему проектированию холлов придет формат открытого пространства без лишних стен и перегородок – так называемый open space.
В правительстве предполагают, что таким образом учреждения станут не только более открытыми и прозрачными визуально, но и в своей деятельности.
Как изменятся помещения судов?
Публичное пространство в судах планируют усовершенствовать, создав удобные и комфортные для посетителей холлы и залы ожидания в формате open space.
Помещения судов также должны предусматривать обязательный безбарьерный доступ для людей с инвалидностью и надлежащие условия для посетителей с маленькими детьми.
Что такое Государственные строительные нормы (ГСН)?
Это обязательные к выполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.
28 февраля в Украине вступает в силу ряд новых ГСН касательно строительства, водоснабжения, водоотведения и освещения помещений.