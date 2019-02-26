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      Без стін і перегородок: як планують осучаснити українські суди

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      Нові вимоги до проектування приміщень судів в Україні
      Нові вимоги до проектування приміщень судів в Україні / 24 канал/Ілюстрація

      У Міністерстві регіонального розвитку показали, як можуть змінитись приміщення судів в Україні.

      У Кабміні працюють над розробкою нових державних будівельних норм, які дозволять осучаснити приміщення судів в Україні.

      Читайте також: Нові містобудівні норми діятимуть попри рішення суду: пояснення Мінрегіону

      Що передбачатимуть нові ДБН – про це у своєму Facebook заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

      Нові норми передбачають, що у більшості державних та інших адміністративних установ України на зміну застарілому проектуванню холів прийде формат відкритого простору без зайвих стін та перегородок – так званий open space.

      В уряді припускають, що таким чином установим стануть не лише відкритішими та прозорішими візуально, але й у своїй діяльності.

      Як зміняться приміщення судів?

      Публічний простір у судах планують осучаснити, створивши зручні та комфортні для відвідувачів холи та зали очікування у форматі open space.

      Приміщення судів також мають передбачати обов'язковий безбар'єрний доступ для людей з інвалідністю та належні умови для відвідувачів з маленькими дітьми.

      ДБН проектування приміщення суди

      Що таке Державні будівельні норми (ДБН)?Це обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їхнього призначення.

      28 лютого в Україні набуває чинності низка нових ДБН про будівництво, водопостачання, водовідведення та освітлення приміщень.

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      сьогодні
      2006
      Теги: Судді Мінрегіон ДБН Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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