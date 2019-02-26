В Украине разрешили строительство детских площадок на крышах домов

В Министерстве регионального развития решили проблему нехватки места для детских площадок в плотно застроенных районах. Поэтому после принятия изменений в Государственные строительные нормы, в Украине можно размещать детские площадки на крышах зданий.

Где будут размещать детские площадки

По новым нормам, детские площадки можно будет размещать на крышах высотой до 15 метров, но не более трех этажей. Кроме того, все требования безопасности обязательно должны быть соблюдены. Об этом сообщили на сайте Минрегиона.

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Какие нормы безопасности

– Детскую площадку обязательно должны оборудовать парапетом и защитной оградой высотой до 2 метров.

– Площадка должна иметь безбарьерный доступ, то есть быть оборудованной лифтом и пандусами.

– На территории таких площадок запрещено размещать вентиляционные каналы, антенны, сооружения мобильной и сотовой связи.

– Каркасы защитного ограждения должны быть сварными. К тому же, молниезащиту площадки следует проектировать в соответствии с нормами.

– Еще одним условием является обеспечение здания отводом дождевых и талых вод, а при необходимости и шумозащиту ниже расположенных помещений.



Детская площадка на крыше дома

Зачем размещать детские площадки на крышах домов

Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе отметил, что такие изменения позволят повысить комфортные условия проживания людей в плотно застроенных районах, а также обеспечить их необходимым благоустройством территорий.

Сегодня в крупных городах самая большая проблема районов с плотной застройкой – это нехватка места. Места, чтобы построить отдельный детский сад для малышей, чтобы разместить парковку, построить современную площадку для детей или сделать парк. Но жители таких районов также должны быть обеспечены комфортной инфраструктурой и благоустройством,

– отметил Парцхаладзе.



Изменения ДБН

Норма вступила в действие 1 октября 2018 года. К слову, такие детские площадки широко распространены во многих странах Европы, в частности в Германии, Дании, Финляндии, а также в США, Канаде и Японии.