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      В Україні дозволили будівництво дитячих майданчиків на дахах будинків

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      В Україні дозволили будівництво дитячих майданчиків на дахах будинків
      В Україні дозволили будівництво дитячих майданчиків на дахах будинків / pt.depositphotos.com

      У Міністерстві регіонального розвитку розв'язали проблему нестачі місця для дитмайданчиків у щільно забудованих районах. Відтак після ухвалення змін до Державних будівельних норм, в Україні можна розміщувати дитячі майданчики на дахах будівель.

      Де розміщуватимуть дитячі майданчики

      За новими нормами, дитячі майданчики можна буде розміщувати на дахах висотою до 15 метрів, але не більше трьох поверхів. Крім того, всі вимоги безпеки обов'язково мають бути дотримані. Про це повідомили на сайті Мінрегіону. 

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      Які норми безпеки 

      – Дитячий майданчик обов'язково мають обладнати парапетом та захисною огорожею висотою до 2 метрів.

      – Майданчик повинен мати безбар'єрний доступ, тобто бути обладнаний ліфтом та пандусами.

      – На території таких майданчиків заборонено розміщувати вентиляційні канали, антени, споруди мобільного та стільникового зв'язку.

      – Каркаси захисної огорожі мають бути зварними. До того ж, блискавкозахист майданчика слід проектувати відповідно до норм.

      – Ще однією умовою є забезпечення будівлі відводом дощових та талих вод, а за необхідності й шумозахисту нижче розташованих приміщень.

      Дитячий майданчик на даху будинку
      Дитячий майданчик на даху будинку

      Навіщо розміщувати дитячі майданчики на дахах будинків

      Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе зазначив, що такі зміни дозволять підвищити комфортні умови проживання людей у щільно забудованих районах, а також забезпечити їх необхідним доброустроєм територій. 

      Сьогодні у великих містах найбільша проблема районів зі щільною забудовою — це нестача місця. Місця, щоб побудувати окремий дитсадок для малечі, щоб розмістити парковку, побудувати сучасний майданчик для дітей чи зробити парк. Але жителі таких районів також повинні бути забезпечені комфортною інфраструктурою та доброустроєм,
      – наголосив Парцхаладзе.

      Зміни ДБН
      Зміни ДБН

      Норма вступила в дію 1 жовтня 2018 року. До слова, такі дитмайданчики широко розповсюджені у багатьох країнах Європи, зокрема у Німеччині, Данії, Фінляндії, а також в США, Канаді та Японії.

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Будівництво Новини нерухомості України Новини нерухомості ДБН Мінрегіон
      Джерело: 24 Канал
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