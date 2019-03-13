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      Отели в Украине станут более комфортными: что изменится

      29 Читати новину українською
      Современные украинские гостиницы станут более комфортными для гостей
      Современные украинские гостиницы станут более комфортными для гостей / unsplash.com

      Министерство регионального развития предлагает убрать из современных государственных норм устаревшую советскую норму по проектированию холлов гостиниц.

      Согласно ей в холлах гостиниц обязательно размещали телефоны-автоматы, абонентские ящики и киоски по продаже билетов.

      Читайте также: Новый туристический налог в Киеве: кому и сколько теперь придется платить

      Что изменится?

      Заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе сообщил, что эту устаревшую норму хотят убрать из современных ГСН в Украине.

      Готелі ДБН

      Эти изменения позволят проектировать помещения холлов современных гостиниц в соответствии с потребностями гостей, а не устаревших советских норм.

      Зато если проект будет предусматривать, в зданиях будут размещать, например, магазины, парикмахерские, химчистки и т.п.

      via GIPHY

      1 апреля в Украине вступят в силу новые государственные строительные нормы об инклюзивности сооружений. Недвижимость 24 подробно объясняла, какие именно объектов и зданий они будут касаться.

      28 февраля уже вступил в действие ряд ГСН о строительстве, водоснабжении, водоотведении и освещении помещений.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Минрегион Строительство ГСН Гостиницы
      Источник: 24 канал
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