Отели в Украине станут более комфортными: что изменится

Министерство регионального развития предлагает убрать из современных государственных норм устаревшую советскую норму по проектированию холлов гостиниц.

Согласно ей в холлах гостиниц обязательно размещали телефоны-автоматы, абонентские ящики и киоски по продаже билетов.

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Что изменится?

Заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе сообщил, что эту устаревшую норму хотят убрать из современных ГСН в Украине.

Эти изменения позволят проектировать помещения холлов современных гостиниц в соответствии с потребностями гостей, а не устаревших советских норм.

Зато если проект будет предусматривать, в зданиях будут размещать, например, магазины, парикмахерские, химчистки и т.п.

1 апреля в Украине вступят в силу новые государственные строительные нормы об инклюзивности сооружений. Недвижимость 24 подробно объясняла, какие именно объектов и зданий они будут касаться.

28 февраля уже вступил в действие ряд ГСН о строительстве, водоснабжении, водоотведении и освещении помещений.