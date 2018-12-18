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      Оренда квартири в Ужгороді: у скільки обійдеться

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      Оренда квартири в Ужгороді у 2018 році
      Оренда квартири в Ужгороді у 2018 році / retroua.com

      Скільки буде коштувати орендувати житло на околиці та у центрі Ужгорода і наскільки відрізняються ціни наприкінці 2018 року.

      За даними ріелторів, пік попиту і відповідно цінових змін на ринку нерухомості Ужгорода спостерігається наприкінці літа.

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      В цей час абітурієнти найчастіше дізнаються результати вступних іспитів і, як наслідок, починають активно цікавитись орендою помешкання у місті, інформує портал Domik.ua.

      Саме у серпні спостерігається підвищення вартості оренди житла в Ужгороді.

      За словами місцевих фахівців, наприкінці 2018 року найбільш популярними серед орендарів є однокімнатні квартири, як в будинках старого житлового фонду, так і в новобудовах.

      Ціни оренди квартир у старому житловому фонді Ужгорода

      Ціна на оренду житла у старих будинках в центрі міста і на окраїні може відрізнятись майже вдвічі.

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      Як констатують експерти, 90% попиту на оренду житла в Ужгороді створюють студенти. І саме цей фактор має вплив на ціни на ринку.

      Ріелтори не приховують, що іноземцям квартири в Ужгороді здають дорожче, ніж, наприклад, українським студентам.

      Ціна зйомної квартири також може залежати від низки інших факторів: поверху, стану ремонту чи місця розташування.

      Ціни на оренду квартири в старому житловому фонді Ужгорода
      Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн
      Центр міста 5000 5000 5500
      Околиці 2500 4000 4500

      Оренда житла в новобудовах Ужгорода

      Щодо винаймачів, які надають перевагу орендувати житло в новобудовах, то, за словами ріелторів, це переважно молодь, пари, сім'ї з дітьми чи іноземці.

      Ціни оренди квартир у новобудовах Ужгорода
      Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн
      Центр міста 8000 8000 8500
      Околиці 5000 5500 7000

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Оренда житла Ужгород Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Новини нерухомості України
      Джерело: 24 Канал
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