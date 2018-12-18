Аренда квартиры в Ужгороде: во сколько обойдется

Сколько будет стоить арендовать жилье на окраине и в центре Ужгорода и насколько отличаются цены в конце 2018 года.

По данным риелторов, пик спроса и соответственно ценовых изменений на рынке недвижимости Ужгорода наблюдается в конце лета.

Читайте также: Год выборов и без надежд на ипотеку: чего ждать от рынка недвижимости в 2019

В это время абитуриенты чаще всего узнают результаты вступительных экзаменов и, как следствие, начинают активно интересоваться арендой жилья в городе, информирует портал Domik.ua.

Именно в августе наблюдается повышение стоимости аренды жилья в Ужгороде.

По словам местных специалистов, в конце 2018 года наиболее популярными среди арендаторов являются однокомнатные квартиры, как в домах старого жилого фонда, так и в новостройках.

Цены аренды квартир в старом жилом фонде Ужгорода

Цена на аренду жилья в старых домах в центре города и на окраине может отличаться почти вдвое.

Читайте также: Во сколько обойдется аренда квартиры в Ивано-Франковске: сравнение цен

Как констатируют эксперты, 90% спроса на аренду жилья в Ужгороде создают студенты. И именно этот фактор имеет влияние на цены на рынке.

Риелторы не скрывают, что иностранцам квартиры в Ужгороде сдают дороже, чем, например, украинским студентам.

Цена съемной квартиры также может зависеть от ряда других факторов: этажа, состояния ремонта или места расположения.

Цены на аренду квартиры в старом жилом фонде Ужгорода

Расположение 1-комн, грн 2-комн, грн 3-комн, грн Центр города 5000 5000 5500 Окраина 2500 4000 4500

Аренда жилья в новостройках Ужгорода

Относительно нанимателей, которые предпочитают арендовать жилье в новостройках, то, по словам риэлторов, это преимущественно молодежь, пары, семьи с детьми или иностранцы.

Цены аренды квартир в новостройках Ужгорода