Аренда квартиры в Ужгороде: во сколько обойдется
Сколько будет стоить арендовать жилье на окраине и в центре Ужгорода и насколько отличаются цены в конце 2018 года.
По данным риелторов, пик спроса и соответственно ценовых изменений на рынке недвижимости Ужгорода наблюдается в конце лета.
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В это время абитуриенты чаще всего узнают результаты вступительных экзаменов и, как следствие, начинают активно интересоваться арендой жилья в городе, информирует портал Domik.ua.
Именно в августе наблюдается повышение стоимости аренды жилья в Ужгороде.
По словам местных специалистов, в конце 2018 года наиболее популярными среди арендаторов являются однокомнатные квартиры, как в домах старого жилого фонда, так и в новостройках.
Цены аренды квартир в старом жилом фонде Ужгорода
Цена на аренду жилья в старых домах в центре города и на окраине может отличаться почти вдвое.
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Как констатируют эксперты, 90% спроса на аренду жилья в Ужгороде создают студенты. И именно этот фактор имеет влияние на цены на рынке.
Риелторы не скрывают, что иностранцам квартиры в Ужгороде сдают дороже, чем, например, украинским студентам.
Цена съемной квартиры также может зависеть от ряда других факторов: этажа, состояния ремонта или места расположения.
Цены на аренду квартиры в старом жилом фонде Ужгорода
|Расположение
|1-комн, грн
|2-комн, грн
|3-комн, грн
|Центр города
|5000
|5000
|5500
|Окраина
|2500
|4000
|4500
Аренда жилья в новостройках Ужгорода
Относительно нанимателей, которые предпочитают арендовать жилье в новостройках, то, по словам риэлторов, это преимущественно молодежь, пары, семьи с детьми или иностранцы.
Цены аренды квартир в новостройках Ужгорода
|Расположение
|1-комн, грн
|2-комн, грн
|3-комн, грн
|Центр города
|8000
|8000
|8500
|Окраина
|5000
|5500
|7000
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