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      Аренда квартиры в Ужгороде: во сколько обойдется

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      Аренда квартиры в Ужгороде в 2018 году
      Аренда квартиры в Ужгороде в 2018 году / retroua.com

      Сколько будет стоить арендовать жилье на окраине и в центре Ужгорода и насколько отличаются цены в конце 2018 года.

      По данным риелторов, пик спроса и соответственно ценовых изменений на рынке недвижимости Ужгорода наблюдается в конце лета.

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      В это время абитуриенты чаще всего узнают результаты вступительных экзаменов и, как следствие, начинают активно интересоваться арендой жилья в городе, информирует портал Domik.ua.

      Именно в августе наблюдается повышение стоимости аренды жилья в Ужгороде.

      По словам местных специалистов, в конце 2018 года наиболее популярными среди арендаторов являются однокомнатные квартиры, как в домах старого жилого фонда, так и в новостройках.

      Цены аренды квартир в старом жилом фонде Ужгорода

      Цена на аренду жилья в старых домах в центре города и на окраине может отличаться почти вдвое.

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      Как констатируют эксперты, 90% спроса на аренду жилья в Ужгороде создают студенты. И именно этот фактор имеет влияние на цены на рынке.

      Риелторы не скрывают, что иностранцам квартиры в Ужгороде сдают дороже, чем, например, украинским студентам.

      Цена съемной квартиры также может зависеть от ряда других факторов: этажа, состояния ремонта или места расположения.

      Цены на аренду квартиры в старом жилом фонде Ужгорода

      Расположение 1-комн, грн 2-комн, грн 3-комн, грн
      Центр города 5000 5000 5500
      Окраина 2500 4000 4500

      Аренда жилья в новостройках Ужгорода

      Относительно нанимателей, которые предпочитают арендовать жилье в новостройках, то, по словам риэлторов, это преимущественно молодежь, пары, семьи с детьми или иностранцы.

      Цены аренды квартир в новостройках Ужгорода

      Расположение 1-комн, грн 2-комн, грн 3-комн, грн
      Центр города 8000 8000 8500
      Окраина 5000 5500 7000

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Цены на недвижимость Рынок недвижимости Ужгород Аренда жилья Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 Канал
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