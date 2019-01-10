Оренда квартири у Полтаві: ціна питання на початку 2019

За скільки можна орендувати помешкання у Полтаві на початку 2019-го року та що загалом відбувається на ринку нерухомості міста.

Як пише портал нерухомості Domik.ua, за даними місцевих ріелторів, вартість довготермінової оренди квартири у Полтаві наприкінці 2018-го сильно не змінилась.

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Найпопулярнішими серед орендарів залишаються помешкання у старому житловому фонді міста. За словами спеціалістів, це зумовлено їхньою відносно невисокою вартістю.

Пропозиції у новобудовах Полтави розглядають переважно ті, хто розраховує на бюджет вищий за середній.

У нових житлових комплексах найбільших попитом користуються здебільшого однокімнатні квартири.



Оренда квартири у Полтаві у 2019 році

Старий житловий фонд Полтави

За словами ріелторів, при виборі помешкання для довготривалої оренди люди переважно орієнтуються на ціну питання.

Попитом користуються квартири з невеликою площею, а наявність оформленої субсидії неабияк збільшує шанси, що житло простоюватиме недовго.

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Найчастіше клієнти цікавляться квартирами у центрі Полтави, також важливу роль відіграє наявність транспортних розв'язок.

Квартири на околицях міста вибирають переважно ті, хто шукає переважно недороге житло.

Ціни на оренду нерухомості у старому житловому фонді Полтави Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн Центр міста 3000 4000 5000 Околиці 2500 3500 4000

До слова, у сусідніх Черкасах ціни на оренду квартири у старих житлових будинках відрізняються не суттєво.

Оренда житла у новобудвах Полтави

За даними ріелторів, мінімальна ціна на оренду однокімнатних квартир у новобудовах Полтави починається із 4000 гривень.

Попитом серед орендарів користується житло на центральних вулицях міста, а також в мікрорайоні "Алмазний" – тут винаймачів приваблює зручна транспортна розв'язка.

Орендарі, які вибирають житло у новому житловому фонді міста, розраховують здебільшого на свіжий ремонт, наявність побутової техніки та меблів.

Мінімальні ціни на оренди квартир у новобудовах Полтави Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн Центр міста 4500 6500 7000 Околиці 4000 5000 6000

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