Оренда квартири у Полтаві: ціна питання на початку 2019
За скільки можна орендувати помешкання у Полтаві на початку 2019-го року та що загалом відбувається на ринку нерухомості міста.
Як пише портал нерухомості Domik.ua, за даними місцевих ріелторів, вартість довготермінової оренди квартири у Полтаві наприкінці 2018-го сильно не змінилась.
Читайте також: У скільки обійдеться оренда квартири в Івано-Франківську: порівняння цін
Найпопулярнішими серед орендарів залишаються помешкання у старому житловому фонді міста. За словами спеціалістів, це зумовлено їхньою відносно невисокою вартістю.
Пропозиції у новобудовах Полтави розглядають переважно ті, хто розраховує на бюджет вищий за середній.
У нових житлових комплексах найбільших попитом користуються здебільшого однокімнатні квартири.
Оренда квартири у Полтаві у 2019 році
Старий житловий фонд Полтави
За словами ріелторів, при виборі помешкання для довготривалої оренди люди переважно орієнтуються на ціну питання.
Попитом користуються квартири з невеликою площею, а наявність оформленої субсидії неабияк збільшує шанси, що житло простоюватиме недовго.
Читайте також: Субсидія для зйомної квартири: покрокова інструкція, як її оформити
Найчастіше клієнти цікавляться квартирами у центрі Полтави, також важливу роль відіграє наявність транспортних розв'язок.
Квартири на околицях міста вибирають переважно ті, хто шукає переважно недороге житло.
|Розташування
|1-кім, грн
|2-кім, грн
|3-кім, грн
|Центр міста
|3000
|4000
|5000
|Околиці
|2500
|3500
|4000
До слова, у сусідніх Черкасах ціни на оренду квартири у старих житлових будинках відрізняються не суттєво.
Оренда житла у новобудвах Полтави
За даними ріелторів, мінімальна ціна на оренду однокімнатних квартир у новобудовах Полтави починається із 4000 гривень.
Попитом серед орендарів користується житло на центральних вулицях міста, а також в мікрорайоні "Алмазний" – тут винаймачів приваблює зручна транспортна розв'язка.
Орендарі, які вибирають житло у новому житловому фонді міста, розраховують здебільшого на свіжий ремонт, наявність побутової техніки та меблів.
|Розташування
|1-кім, грн
|2-кім, грн
|3-кім, грн
|Центр міста
|4500
|6500
|7000
|Околиці
|4000
|5000
|6000
Раніше 24 канал писав, у скільки обійдеться оренда житла у Хмельницькому та Ужгороді.
Читайте також: