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      Оренда квартири у Полтаві: ціна питання на початку 2019

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      Оренда квартири у Полтаві у 2019 році
      Оренда квартири у Полтаві у 2019 році / ukraine-panorama.com

      За скільки можна орендувати помешкання у Полтаві на початку 2019-го року та що загалом відбувається на ринку нерухомості міста.

      Як пише портал нерухомості Domik.ua, за даними місцевих ріелторів, вартість довготермінової оренди квартири у Полтаві наприкінці 2018-го сильно не змінилась.

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      Найпопулярнішими серед орендарів залишаються помешкання у старому житловому фонді міста. За словами спеціалістів, це зумовлено їхньою відносно невисокою вартістю.

      Пропозиції у новобудовах Полтави розглядають переважно ті, хто розраховує на бюджет вищий за середній.

      У нових житлових комплексах найбільших попитом користуються здебільшого однокімнатні квартири.

      Полтава оренда квартири
      Оренда квартири у Полтаві у 2019 році

      Старий житловий фонд Полтави

      За словами ріелторів, при виборі помешкання для довготривалої оренди люди переважно орієнтуються на ціну питання.

      Попитом користуються квартири з невеликою площею, а наявність оформленої субсидії неабияк збільшує шанси, що житло простоюватиме недовго.

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      Найчастіше клієнти цікавляться квартирами у центрі Полтави, також важливу роль відіграє наявність транспортних розв'язок.

      Квартири на околицях міста вибирають переважно ті, хто шукає переважно недороге житло.

      Ціни на оренду нерухомості у старому житловому фонді Полтави
      Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн
      Центр міста 3000 4000 5000
      Околиці 2500 3500 4000

      До слова, у сусідніх Черкасах ціни на оренду квартири у старих житлових будинках відрізняються не суттєво.

      Оренда житла у новобудвах Полтави

      За даними ріелторів, мінімальна ціна на оренду однокімнатних квартир у новобудовах Полтави починається із 4000 гривень.

      Попитом серед орендарів користується житло на центральних вулицях міста, а також в мікрорайоні "Алмазний" – тут винаймачів приваблює зручна транспортна розв'язка.

      Орендарі, які вибирають житло у новому житловому фонді міста, розраховують здебільшого на свіжий ремонт, наявність побутової техніки та меблів.

      Мінімальні ціни на оренди квартир у новобудовах Полтави
      Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн
      Центр міста 4500 6500 7000
      Околиці 4000 5000 6000

      Раніше 24 канал писав, у скільки обійдеться оренда житла у Хмельницькому та Ужгороді.

       

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      Теги: Новини нерухомості України Новини Полтави Оренда нерухомості Ринок нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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