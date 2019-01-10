Аренда квартиры в Полтаве: цена вопроса в начале 2019

За сколько можно арендовать жилье в Полтаве в начале 2019-го года и что в целом происходит на рынке недвижимости города.

Как пишет портал недвижимости Domik.ua по данным местных риэлторов, стоимость долгосрочной аренды квартиры в Полтаве в конце 2018-го сильно не изменилась.

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Самыми популярными среди арендаторов остаются квартиры в старом жилом фонде города. По словам специалистов, это обусловлено их относительно невысокой стоимостью.

Предложения в новостройках Полтавы рассматривают преимущественно те, кто рассчитывает на бюджет выше среднего.

В новых жилых комплексах наибольшим спросом пользуются в основном однокомнатные квартиры.



Аренда квартиры в Полтаве в 2019 году

Старый жилой фонд Полтавы

По словам риэлторов, при выборе квартиры для длительной аренды люди преимущественно ориентируются на цену вопроса.

Спросом пользуются квартиры с небольшой площадью, а наличие оформленной субсидии изрядно увеличивает шансы, что жилье будет простаивать недолго.

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Чаще всего клиенты интересуются квартирами в центре Полтавы, также важную роль играет наличие транспортных развязок.

Квартиры на окраинах города выбирают преимущественно те, кто ищет в основном недорогое жилье.

Цены на аренду недвижимости в старом жилом фонде Полтавы Расположение 1-ком, грн 2-ком, грн 3-ком, грн Центр города 3000 4000 5000 Окраины 2500 3500 4000

К слову, в соседних Черкассах цены на аренду квартиры в старых жилых домах отличаются не существенно.

Аренда жилья в новостройках Полтавы

По данным риелторов, минимальная цена на аренду однокомнатных квартир в новостройках Полтавы начинается от 4000 гривен.

Спросом среди арендаторов пользуется жилье на центральных улицах города, а также в микрорайоне "Алмазный" – здесь нанимателей привлекает удобная транспортная развязка.

Арендаторы, выбирающие жилье в новом жилом фонде города, рассчитывают в основном на свежий ремонт, наличие бытовой техники и мебели.

Минимальные цены на аренду квартир в новостройках Полтавы Расположение 1-ком, грн 2-ком, грн 3-ком, грн Центр города 4500 6500 7000 Окраины 4000 5000 6000

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