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      Аренда квартиры в Полтаве: цена вопроса в начале 2019

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      Аренда квартиры в Полтаве в 2019 году
      Аренда квартиры в Полтаве в 2019 году / ukraine-panorama.com

      За сколько можно арендовать жилье в Полтаве в начале 2019-го года и что в целом происходит на рынке недвижимости города.

      Как пишет портал недвижимости Domik.ua по данным местных риэлторов, стоимость долгосрочной аренды квартиры в Полтаве в конце 2018-го сильно не изменилась.

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      Самыми популярными среди арендаторов остаются квартиры в старом жилом фонде города. По словам специалистов, это обусловлено их относительно невысокой стоимостью.

      Предложения в новостройках Полтавы рассматривают преимущественно те, кто рассчитывает на бюджет выше среднего.

      В новых жилых комплексах наибольшим спросом пользуются в основном однокомнатные квартиры.

      Полтава оренда квартири
      Аренда квартиры в Полтаве в 2019 году

      Старый жилой фонд Полтавы

      По словам риэлторов, при выборе квартиры для длительной аренды люди преимущественно ориентируются на цену вопроса.

      Спросом пользуются квартиры с небольшой площадью, а наличие оформленной субсидии изрядно увеличивает шансы, что жилье будет простаивать недолго.

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      Чаще всего клиенты интересуются квартирами в центре Полтавы, также важную роль играет наличие транспортных развязок.

      Квартиры на окраинах города выбирают преимущественно те, кто ищет в основном недорогое жилье.

      Цены на аренду недвижимости в старом жилом фонде Полтавы
      Расположение 1-ком, грн 2-ком, грн 3-ком, грн
      Центр города 3000 4000 5000
      Окраины 2500 3500 4000

      К слову, в соседних Черкассах цены на аренду квартиры в старых жилых домах отличаются не существенно.

      Аренда жилья в новостройках Полтавы

      По данным риелторов, минимальная цена на аренду однокомнатных квартир в новостройках Полтавы начинается от 4000 гривен.

      Спросом среди арендаторов пользуется жилье на центральных улицах города, а также в микрорайоне "Алмазный" – здесь нанимателей привлекает удобная транспортная развязка.

      Арендаторы, выбирающие жилье в новом жилом фонде города, рассчитывают в основном на свежий ремонт, наличие бытовой техники и мебели.

      Минимальные цены на аренду квартир в новостройках Полтавы
      Расположение 1-ком, грн 2-ком, грн 3-ком, грн
      Центр города 4500 6500 7000
      Окраины 4000 5000 6000

      Ранее 24 канал писал, во сколько обойдется аренда жилья в Хмельницком и Ужгороде.

       

       

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      Теги: Новости недвижимости Украины Рынок недвижимости Аренда недвижимости Новости Полтавы Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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