Аренда квартиры в Полтаве: цена вопроса в начале 2019
За сколько можно арендовать жилье в Полтаве в начале 2019-го года и что в целом происходит на рынке недвижимости города.
Как пишет портал недвижимости Domik.ua по данным местных риэлторов, стоимость долгосрочной аренды квартиры в Полтаве в конце 2018-го сильно не изменилась.
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Самыми популярными среди арендаторов остаются квартиры в старом жилом фонде города. По словам специалистов, это обусловлено их относительно невысокой стоимостью.
Предложения в новостройках Полтавы рассматривают преимущественно те, кто рассчитывает на бюджет выше среднего.
В новых жилых комплексах наибольшим спросом пользуются в основном однокомнатные квартиры.
Аренда квартиры в Полтаве в 2019 году
Старый жилой фонд Полтавы
По словам риэлторов, при выборе квартиры для длительной аренды люди преимущественно ориентируются на цену вопроса.
Спросом пользуются квартиры с небольшой площадью, а наличие оформленной субсидии изрядно увеличивает шансы, что жилье будет простаивать недолго.
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Чаще всего клиенты интересуются квартирами в центре Полтавы, также важную роль играет наличие транспортных развязок.
Квартиры на окраинах города выбирают преимущественно те, кто ищет в основном недорогое жилье.
|Расположение
|1-ком, грн
|2-ком, грн
|3-ком, грн
|Центр города
|3000
|4000
|5000
|Окраины
|2500
|3500
|4000
К слову, в соседних Черкассах цены на аренду квартиры в старых жилых домах отличаются не существенно.
Аренда жилья в новостройках Полтавы
По данным риелторов, минимальная цена на аренду однокомнатных квартир в новостройках Полтавы начинается от 4000 гривен.
Спросом среди арендаторов пользуется жилье на центральных улицах города, а также в микрорайоне "Алмазный" – здесь нанимателей привлекает удобная транспортная развязка.
Арендаторы, выбирающие жилье в новом жилом фонде города, рассчитывают в основном на свежий ремонт, наличие бытовой техники и мебели.
|Расположение
|1-ком, грн
|2-ком, грн
|3-ком, грн
|Центр города
|4500
|6500
|7000
|Окраины
|4000
|5000
|6000
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