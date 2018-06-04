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Як затишно облаштувати маленьку кухню: лайфхаки щодо інтер'єру: фото

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Як оформити інтер'єр маленької кухні
Як оформити інтер'єр маленької кухні / Фото з відкритих джерел

Кухня не в залежності від її розмірів може бути багатофункціональною і стильною, проте потрібно більше часу, щоб вдало її спланувати. Часом такий дизайн потребує більш нестандартних рішень.

Пропонуємо Вам підбірку, як можна оформити інтер'єр маленької кухні.

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Білий колір

Білий – найкращий друг невеликої кухні. Такий колір відбиває світло, посилюючи відчуття простору, і візуально розсовує стіни.

Щоб інтер'єр маленької кухні не видався надто стерильним, використовуйте декілька відтінків білого і комбінуйте різні текстури. Наприклад, фасади кухні можуть бути глянцевими, стіни – матовими. Також крім цього, можна підібрати меблі у білому кольорі.

Варіант інтер'єру кухні

Варіант інтер'єру кухні

Варіант інтер'єру кухні

Варіант інтер'єру кухні

Варіант інтер'єру кухні

Планування кухні

Маленьку кухню можна оформити Г-образно. Це є оптимальне рішення, щоб залучити дві суміжні стіни і кут між ними, розставити плиту, мийку і холодильник за принципом "робочого трикутника" і при цьому залишити досить місця для їдальні.

Варіант інтер'єру кухні

Втім, на дуже маленькій кухні єдино можливим варіантом найчастіше є лінійне планування. Якщо кухня вузька, то ви можете розглянути і дворядну планування. Головне, щоб прохід між меблями становив не менше 100 см.

Варіант інтер'єру кухні

На квадратній кухні площею не менше 9 кв. метрів можна розставити меблі П-образно. Такий тип планування є найзручнішим для приготування їжі, але вимагає більше місця.

Варіант інтер'єру кухні

Варіант інтер'єру кухні

Перепланування для збільшення простору

Поєднання маленької кухні з вітальнею не призведе до збільшення площі, але допоможе створити відчуття більш просторого, світлого і сучасного простору. Також кухню можна збільшити за допомогою балкона або лоджії.

Варіант інтер'єру кухні

Не використовуйте більш ніж 2-3 кольори для планування

За допомогою цього можна уникнути відчуття перевантаженості і зробите кухню впорядкованою. Крім того, яскраві і темні кольори в дизайні маленької кухні цілком припустимі, але небагато і у поєднанні з нейтральним фоном.

Варіант інтер'єру кухні

Варіант інтер'єру кухні

Компактні меблі

До прикладу, можна замість обіднього столу встановити барну стійку, відкидний або кавовий столик.

Варіант інтер'єру кухні

Якщо міні-столи для Вас не підходять, виберіть прямокутний або квадратний стіл, а не круглий або овальний. Добре, якщо стіл буде розкладатися і матиме вбудовані ящики для зберігання серветок, свічок та інших дрібниць.

Варіант інтер'єру кухні

Варіант інтер'єру кухні
Варіанти оформлення інтер'єру кухні

Теги: LifeStyle Декор і дім
Джерело: 24 Канал
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