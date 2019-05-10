Деревянные карты в дизайне интерьера: 3 оригинальные идеи от украинского бренда

Любите путешествовать и хотите воплотить эту страсть в интерьере собственного дома? Идеальным вариантом могут стать деревянные 3D-карты.

Украинский стартап EnjoyTheWood, который производит изделия из дерева, запустил уже третью кампанию по сбору средств на Kickstarter и побил собственный предыдущий рекорд. 150 000 долларов удалось собрать всего за 4 дня.

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Такой познавательный элемент декора идеально впишется в гостиной, спальне, детской или даже рабочем кабинете.

Недвижимость 24 собрала небанальные идеи, как добавить оригинальности интерьеру с помощью карт с дерева.

Многослойная карта

Деревянная 3D-карта имеет три слоя с разными цветами для разных стран мира. Карты могут быть различных размеров, поэтому подойдут как маленьким квартирам, так и просторным помещением.

Многослойная деревянная карта в дизайне интерьера



3D-карта из дерева от украинского бренда​ EnjoyTheWood

В цветах радуги

Если вместо однотонного дерева хотите освежить интерьер чем-то ярким, идеально подойдет разноцветная карта из ПВХ.



а​Цветная карта от украинского бренда в интерьере помещения

Детализированная цветная карта в дизайне интерьера

В стиле минимализма

Для ценителей минимализма в дизайне интерьера также найдется практическое решение, чтобы украсить его геометрическими картами.

Минималистичная карта от украинского бренда в дизайне интерьера



Как украсить минималистичной картой дизайн интерьера

Как украсить интерьер деревянной картой: смотрите видео

Ранее Недвижимость 24 писала, как бюджетно обустроить квартиру в стиле хюге – смотрите, как здесь вписываются деревянные 3D-карты.

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