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      Деревянные карты в дизайне интерьера: 3 оригинальные идеи от украинского бренда

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      Деревянные 3D-карты в дизайне интерьера
      Деревянные 3D-карты в дизайне интерьера / enjoythewood.com

      Любите путешествовать и хотите воплотить эту страсть в интерьере собственного дома? Идеальным вариантом могут стать деревянные 3D-карты.

      Украинский стартап EnjoyTheWood, который производит изделия из дерева, запустил уже третью кампанию по сбору средств на Kickstarter и побил собственный предыдущий рекорд. 150 000 долларов удалось собрать всего за 4 дня.

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      Такой познавательный элемент декора идеально впишется в гостиной, спальне, детской или даже рабочем кабинете.

      Недвижимость 24 собрала небанальные идеи, как добавить оригинальности интерьеру с помощью карт с дерева.

      Многослойная карта

      Деревянная 3D-карта имеет три слоя с разными цветами для разных стран мира. Карты могут быть различных размеров, поэтому подойдут как маленьким квартирам, так и просторным помещением.

      карта дерево дизайн інтерєрМногослойная деревянная карта в дизайне интерьера

      карта з дерева дизайн інтерєр
      3D-карта из дерева от украинского бренда​ EnjoyTheWood

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений Подарки и аксессуары с дерева (@enjoythewood)

      В цветах радуги

      Если вместо однотонного дерева хотите освежить интерьер чем-то ярким, идеально подойдет разноцветная карта из ПВХ.

      карта мапа кольорова дизайн інтерєр
      а​Цветная карта от украинского бренда в интерьере помещения

      мапа карта кольорова EnjoyTheWood Детализированная цветная карта в дизайне интерьера

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Чим заповнити вільний простір на стіні ? ⠀ Різнокольорова мапа з ПВХ відмінний варіант ⠀ Вписується в будь-який інтер'єр та притягує увагу до себе ⠀ P.s. Згодом нові кольори ⠀ Відправляємо по всьому світу #enjoythewood #картамира #мир #путешествие #подорож #подарок #самолет #подарокнаденьрождения #подарочки #город #плангорода #декор #любимыйгород #гравировка #дерево #картамираиздерева

      Допис, поширений Подарки и аксессуары с дерева (@enjoythewood)

      В стиле минимализма

      Для ценителей минимализма в дизайне интерьера также найдется практическое решение, чтобы украсить его геометрическими картами.

      мапа карта інтерєр дизайн мінімалізмМинималистичная карта от украинского бренда в дизайне интерьера

      карта дизайн інтерєр мінімалізм
      Как украсить минималистичной картой дизайн интерьера

      Как украсить интерьер деревянной картой: смотрите видео

      Ранее Недвижимость 24 писала, как бюджетно обустроить квартиру в стиле хюге – смотрите, как здесь вписываются деревянные 3D-карты.

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      Теги: Советы Декор и дом Идеи для интерьера Дизайн Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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