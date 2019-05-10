Деревянные карты в дизайне интерьера: 3 оригинальные идеи от украинского бренда
Любите путешествовать и хотите воплотить эту страсть в интерьере собственного дома? Идеальным вариантом могут стать деревянные 3D-карты.
Украинский стартап EnjoyTheWood, который производит изделия из дерева, запустил уже третью кампанию по сбору средств на Kickstarter и побил собственный предыдущий рекорд. 150 000 долларов удалось собрать всего за 4 дня.
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Такой познавательный элемент декора идеально впишется в гостиной, спальне, детской или даже рабочем кабинете.
Недвижимость 24 собрала небанальные идеи, как добавить оригинальности интерьеру с помощью карт с дерева.
Многослойная карта
Деревянная 3D-карта имеет три слоя с разными цветами для разных стран мира. Карты могут быть различных размеров, поэтому подойдут как маленьким квартирам, так и просторным помещением.
Многослойная деревянная карта в дизайне интерьера
3D-карта из дерева от украинского бренда EnjoyTheWood
В цветах радуги
Если вместо однотонного дерева хотите освежить интерьер чем-то ярким, идеально подойдет разноцветная карта из ПВХ.
аЦветная карта от украинского бренда в интерьере помещения
Детализированная цветная карта в дизайне интерьера
В стиле минимализма
Для ценителей минимализма в дизайне интерьера также найдется практическое решение, чтобы украсить его геометрическими картами.
Минималистичная карта от украинского бренда в дизайне интерьера
Как украсить минималистичной картой дизайн интерьера
Как украсить интерьер деревянной картой: смотрите видео
Ранее Недвижимость 24 писала, как бюджетно обустроить квартиру в стиле хюге – смотрите, как здесь вписываются деревянные 3D-карты.
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8 апр 2019Минимализм в дизайне интерьера
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