Минимализм в дизайне интерьера

Наверное, минимализм – один из самых практичных стилей в дизайне. Он не только добавляет опрятность помещению, но и помогает использовать максимум пространства, не нагромождая его. Главные принципы минимализма заключаются в сдержанности и практичности.

Еще одним преимуществом этого стиля являются цвета и элементы, которые визуально увеличивают пространство помещения.

Главные особенности минимализма

Много свободного пространства.

Максимальное количество света.

Сочетание двух цветов и игра полутонов.

Плоские поверхности, отражающие свет.

Использование дерева и металла.

Для минимализма недопустимы орнаменты и причудливый декор. Кроме того, каждый предмет интерьера должен иметь практическое применение. Этот стиль идеально подойдет тем, кто устал от перенасыщенности деталями и стремится к элегантной сдержанности.

Стены в стиле минимализма

Обычно стены, как и все остальное в минимализме, выполняются в простых, лаконичных цветах. А наиболее характерными цветами для минимализма будут белый в сочетании с серым. Не менее эффектно будет выглядеть и фактурная штукатурка на стенах. А благородный металлик, эффект естественного камня или бетона на одной из стен точно никого не оставит равнодушным. Эксперты советуют выбирать материалы на дисперсионной основе, ведь они имеют ряд преимуществ.

Прежде всего, такие шпаклевки легко наносить, к тому же, не теряют цвет со временем и легко поддаются очистке. Дисперсионную основу имеют шпаклевки серии Alpina Effekt, с помощью которых можно создать любой эффект на стенах на Ваш вкус.

Потолок в стиле минимализма

Потолок должен выглядеть максимально просто, без громоздких конструкций и массивных обрамлений. Дизайнеры советуют сделать потолок белым. В этом могут помочь натяжные потолки или просто белая краска. Последняя, ​​безусловно, будет более бюджетным вариантом.

Выбирая краску, стоит отдать предпочтение износостойким материалам. Кроме того, цвет должен быть белым, без оттенков желтизны. Оптимальным вариантом для создания атмосферы гармонии и света в интерьере будет матовая белая латексная краска Alpinaweiss.

Зато владельцы больших комнат могут украсить их многоуровневыми потолками. А много лампочек создадут эффект просторной и светлой комнаты.

Пол в стиле минимализма

Этот стиль предполагает акцент на полу. Дизайнеры и специалисты советуют покрывать его качественными лаками для пола и паркета. Главным критерием в подборе такого лака будет маркер "Содержит PU". Он означает наличие в продукте полиуретана, который защищает пол. Эксперты утверждают, что первенство по этому показателю на рынке красок и лаков держит немецкий производитель Alpina.

Стили, приближенные к минимализму

Минимализм и скандинавский минимализм имеют схожие особенности. Скандинавський минимализм – это очень интересное направление, которое становится все более популярным. Это связано с тем, что оформление помещения в этом стиле подчеркивает изысканность и специфичность интерьера.

Как и для классического минимализма, для него характерны светлые тона и простота, комфортабельность и многофункциональность, пространство и сближение с природой. Поэтому все больше владельцев квартир и домов малых площадей предпочитают это направление. К тому же, благодаря использованию деревянных предметов и зелени скандинавский стиль отличается уютностью и лаконичной простотой.

Скандинавский минимализм "любит" много света, поэтому окна обычно не занавешиваются и не закрываются жалюзи. А цвета стен и пола имеют белый цвет. Однако чтобы разбавить белую палитру, владельцы квартир и домов в стиле скандинавского минимализма используют деревянные и металлические элементы.

Свои основные качества для таких деталей: яркие цвета, износостойкое и эластичное покрытие и защиту от коррозии Вы можете обеспечить алкидно-уретановыми материалами Alpina Stop-Rost или Alpina Fussbodenlack. Самыми трендовыми цветами, безусловно, являются белый, серый, черный и фактурная древесина.

Стиль лофт также похож на минимализм. Основа помещения в стиле лофт состоит из деталей: мебель максимально простая и функциональная, цвета преимущественно холодных оттенков, большие окна, а также практически полное отсутствие декора.

Помещение традиционного лофт-стиля должно быть большим. Мебель в интерьере играет роль не только практическую, но и используется в качестве перегородок. Именно она будто делит помещение на зоны. Использование разнопланового естественного освещения и наличие множества окон как в стенах, так и на крыше также является характерной чертой оригинального интерьера в стиле лофт.

Особое внимание в стиле лофт уделяют формированию пространства. А большие помещения, неразделенные на комнаты с высокими потолками прекрасно вписываются в концепцию минимализма. Интерьер обычно формируется с помощью сложных форм, объемных свободных зон и ярких цветовых акцентов. Сочетание старого и нового и является его изюминкой.

Стоит добавить, что в лофт предпочтение отдается холодным цветам и их оттенкам. Также часто используются контрасты цветов и материалов: одна стена белая, другая кирпичная, а мебель черная.