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      Мінімалізм в дизайні інтер'єру

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      Мінімалізм в дизайні інтер'єру - особливості стилю мінімалізм
      Мінімалізм в дизайні інтер'єру / 24 канал

      Напевно, мінімалізм – один з найпрактичніших стилів у дизайні. Він не лише додає охайності приміщенню, але й допомагає використати максимум простору, не нагромаджуючи його. Головні принципи мінімалізму полягають у стриманості та практичності.

      Ще однією перевагою цього стилю є кольори та елементи, які візуально збільшують простір приміщення.

      Головні особливості мінімалізму

      • Багато вільного простору.
      • Максимальна кількість світла.
      • Поєднання двох кольорів та гра півтонів.
      • Плоскі поверхні, що відбивають світло.
      • Використання дерева та металу.

      Для мінімалізму неприпустимі орнаменти та химерний декор. Крім того, кожен предмет інтер'єру має мати практичне застосування. Цей стиль ідеально пасуватиме тим, хто втомився від перенасиченості деталями та прагне елегантної стриманості.

      Стіни у стилі мінімалізму

      Зазвичай стіни, як і все інше в мінімалізмі, виконуються у простих, лаконічних кольорах. А найхарактернішими кольорами для мінімалізму будуть білий у поєднанні з сірим. Не менш ефектно буде виглядати і фактурна штукатурка на стінах. А благородний металік, ефект природного каменю чи бетону на одній зі стін точно нікого не залишить байдужим. Експерти радять обирати матеріали на дисперсійній основі, адже вони мають низку переваг.

      Перш за все, такі шпаклівки легко наносити, до того ж, не втрачають колір з часом та легко піддаються очищенню. Дисперсійну основу мають шпаклівки серії Alpina Effekt, з допомогою яких можна створити будь-який ефект на стінах на Ваш смак.

      Стеля у стилі мінімалізму

      Стеля має виглядати максимально просто, без громіздких конструкцій та масивних обрамлень. Дизайнери радять зробити стелю білою. У цьому можуть зарадити натяжні стелі або ж просто біла фарба. Остання, безумовно, буде більш бюджетним варіантом.

      Обираючи фарбу, варто надати перевагу зносостійким матеріалам. Окрім того, колір має бути білосніжним, без відтінків жовтизни. Оптимальним варіантом для створення атмосфери гармонії та світла у інтер'єрі буде матова білосніжна латексна фарба Alpinaweiss.

      Натомість власники великих кімнат можуть прикрасити їх багаторівневими стелями. А багато лампочок створять ефект просторої та світлої кімнати.

      Підлога у стилі мінімалізму

      Цей стиль передбачає акцент на підлозі. Дизайнери та фахівці радять покривати її якісними лаками для підлоги та паркету. Головним критерієм у підборі такого лаку буде маркер "Містить PU". Він означає наявність у продукті поліуретану, що захищає підлогу. Експерти переконують, що першість за цим показником на ринку фарб та лаків тримає німецький виробник Alpina.

      Стилі, що наближені до мінімалізму

      Мінімалізм та скандинавський мінімалізм мають схожі особливості. Скандинавський мінімалізм – це дуже цікавий напрямок, який стає дедалі популярнішим. Це пов'язано з тим, що оформлення приміщення у цьому стилі підкреслює вишуканість і специфічність інтер'єру.

      Як і класичному мінімалізму, йому характерні світлі тони і простота, комфортабельність і багатофункціональність, простір і зближення з природою. Тому все більше власників квартир і будинків малих площ надають перевагу цьому напрямку. До того ж, завдяки використанню дерев'яних предметів та зелені скандинавський стиль вирізняється затишністю та лаконічною простотою.

      Скандинавський мінімалізм "любить" багато світла, тому вікна зазвичай не зашторюються і не закриваються жалюзі. А кольори стін та підлоги мають білий колір. Проте аби розбавити білосніжну палітру, власники квартир та будинків в стилі скандинавського мінімалізму використовують дерев'яні та металеві елементи.

      Свої основні якості для таких деталей: яскраві кольори, зносостійке та еластичне покриття та захист від корозії Ви можете забезпечити алкідно-уретановими матеріалами Alpina Stop-Rost або Alpina Fussbodenlack. Найтрендовішими кольорами, безумовно, є білий, сірий, чорний та фактурна деревина.

      Стиль лофт також є подібним до мінімалізму. Основа приміщення в стилі лофт складається з деталей: меблі максимально прості та функціональні, кольори переважно холодних відтінків, великі вікна, а також практично повна відсутність декору.

      Приміщення традиційного лофт-стилю має бути великим. Меблі в інтер'єрі відіграють роль не лише практичну, але й використовуються в якості перегородок. Саме вони ніби ділять приміщення на зони. Використання різнопланового природного освітлення та наявність безлічі вікон як в стінах, так і на даху також є характерною рисою оригінального інтер'єру в стилі лофт.

      Особливу увагу у стилі лофт приділяють формуванню простору. А великі приміщення, нерозділені на кімнати, з високими стелями чудово вписуються в концепцію мінімалізму. Інтер'єр зазвичай формується за допомогою складних форм, об'ємних вільних зон і яскравих кольорових акцентів. Поєднання старого і нового і є його родзинкою.

      Варто додати, що у лофт перевага віддається холодним кольорам та їхнім відтінкам. Також часто використовуються контрасти кольорів і матеріалів: одна стіна біла, інша цегляна, а меблі чорні.

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      Теги: Ідеї для інтер'єру Дизайн Ідеї для дому Новини нерухомості Ремонт Декор і дім
      Джерело: 24 канал
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