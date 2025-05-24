Погіршення погодних умов буде уже у неділю, 25 травня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Якою буде погода влітку 2025 в Україні
Погода у Києві та області 25 травня
25 травня у Києві та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Синоптики прогнозують короткочасні дощі, вдень грози. Також в окремих районах області можливий град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Вітер цього дня буде південно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Позначки термометра у неділю на Київщині показуватимуть вночі 12 – 17 градусів, а вдень – 17 – 22. У Києві – 14 – 16 та 18 – 20 градусів тепла відповідно.
Фахівці закликають під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
У КМДА нагадали, куди звертатися, якщо:
- підтоплено проїжджу частину чи тротуари – диспетчерська КК "Київавтодор": 0442847419,
- впало дерево чи зламалися гілки – аварійно-диспетчерська служба КО "Київзеленбуд": 0442724018,
- падіння дерев чи гілок загрожує життю – ДСНС 101 або КАРС 0444303713,
- травмовано людей – 103,
- несправні світлофорні об'єкти чи дорожні знаки – ЦОДР: 0503873542.