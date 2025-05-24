Погіршення погодних умов буде уже у неділю, 25 травня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода у Києві та області 25 травня

25 травня у Києві та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики прогнозують короткочасні дощі, вдень грози. Також в окремих районах області можливий град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Вітер цього дня буде південно-східний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Позначки термометра у неділю на Київщині показуватимуть вночі 12 – 17 градусів, а вдень – 17 – 22. У Києві – 14 – 16 та 18 – 20 градусів тепла відповідно.

Фахівці закликають під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У КМДА нагадали, куди звертатися, якщо: