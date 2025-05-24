В Укргідрометцентрі розповіли, яким буде літо цього року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Погода на літо 2025

За попередніми оцінками, очікується, що літо в Україні цього року буде теплим, із періодами спеки. Середньомісячні температури можуть бути вищими за кліматичну норму на 1,5 – 2,5 градуси.

Водночас в Укргідрометцентрі наголосили, що, як і в попередні роки, не обійдеться без коливань температури й нерівномірного розподілу опадів.

До речі, у травні в Україні переважали північні й північно-західні синоптичні процеси, часто поширювалося холодне повітря арктичного походження. Втім, наголосили експерти, це тимчасове явище, а не кліматичний тренд.



В Укргідрометцентрі зауважили, що подібні погодні умови траплялися і в минулому. Зокрема, травень 1999 року був холодним