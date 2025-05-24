В Укргидрометцентре рассказали, каким будет лето в этом году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Смотрите также Когда в Украине будет жара +30 градусов: синоптик назвал дату

Погода на лето 2025

По предварительным оценкам, ожидается, что лето в Украине в этом году будет теплым, с периодами жары. Среднемесячные температуры могут быть выше климатической нормы на 1,5 – 2,5 градуса.

В то же время в Укргидрометцентре отметили, что, как и в предыдущие годы, не обойдется без колебаний температуры и неравномерного распределения осадков.

Кстати, в мае в Украине преобладали северные и северо-западные синоптические процессы, часто распространялся холодный воздух арктического происхождения. Впрочем, отметили эксперты, это временное явление, а не климатический тренд.



В Укргидрометцентре отметили, что подобные погодные условия случались и в прошлом. В частности, май 1999 года был холодным