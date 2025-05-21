Когда наконец будет +30 градусов, – сообщает 24 Канал со ссылкой на метеоролога Игоря Кибальчича в комментарии "Телеграфу".

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Когда будет +30 градусов

Синоптик отмечал, что в течение 21 – 23 мая температура будет на уровне +5 – +12 до +12 – +17 градусов ночью. Днем постепенно повысится от +17 – +22 градусов до +22 – +27 градусов.

В течение 24 мая на Западе станет прохладнее, а 25 мая холод распространится также и на северные регионы. Здесь ночью +4 – +10 градусов, днем +10 – +17.

Более высокие температуры останутся в южных и восточных областях. В частности, ночью +11 – +16, днем +23 – +28 градусов.

По прогнозу Кибальчича, до конца месяца ожидается близкая к норме температура. Лишь кое-где она будет ниже на 1 – 3 градуса.

Однако, уже 29 – 31 мая есть возможность поступления жаркого воздуха из районов Центральной Азии на территорию юго-восточных областей. Поэтому в указанных регионах температура воздуха местами может достигать днем уже +30 градусов.